"Quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo chưa có sự thống nhất"

Đạo đức nhà giáo cần được quy định cả khu vực công, tư và quốc tế

Liên quan đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhà giáo được quy định hiện nay, GS.TS Phạm Hồng Thái, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo là một bộ phận đạo đức của nhà giáo, là những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức thể hiện trong hành vi, ứng xử, thái độ của của nhà giáo, khi thực thi nhiệm vụ, bổn phận nghề nghiệp của nhà giáo. Ngoài phạm vi nghề nghiệp giáo dục thì đạo đức của nhà giáo không trở thành đạo đức nghề nghiệp...".

Tuy nhiên, theo GS.TS Phạm Hồng Thái, pháp luật Việt Nam điều chỉnh về đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo còn khá tản mạn trong nhiều văn bản pháp luật. Tất cả các quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo chỉ đối với nhà giáo trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của nhà nước, chưa tính đến đối tượng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam; chưa tính đến đạo đức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Các quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo chưa có sự thống nhất về đạo đức của giáo viên và giảng viên. Các quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo chưa phản ánh đầy đủ các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo.

Một số khuyến nghị về xây dựng bộ tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo: Cần điều chỉnh thống nhất về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo ở cấp độ Nghị định của Chính phủ, ít nhất cũng bằng thông tư của Bộ trường Bộ GDĐT. Văn bản này quy định đạo đức nghề nghiệp của mọi nhà giáo cả khu vực công, khu vực tư và được áp dụng đối với cả nhà giáo nước ngoài làm việc ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam, cơ sở giáo dục của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Không phân biệt đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo ở các cấp học;

Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đối với các cơ sở đào tạo có tính đặc thù của lực lượng vũ trang nhân dân, ngoài việc phải thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, từng trường hay các bộ chuyên ngành có thể có những quy định riêng, nhưng không trái với những quy định chung về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo.



Góp ý sửa đổi quy định đạo đức nhà giáo

Theo TS.Lê Thị Huyền Trang và PGS.TS.Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Chuẩn mực đạo đức hành nghề thể hiện tính chất chuyên nghiệp của một ngành nghề nào đó, góp phần quan trọng trong quá trình ra quyết định của chuyên gia, giúp làm rõ những trách nhiệm của chuyên gia với xã hội, mang lại sự yên tâm cho xã hội đồng thời giúp các chuyên gia duy trì sự công bằng và liêm chính trong quá trình hành nghề cũng như trong quan hệ với thânchủ và cộng sự để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Về bộ quy điều đạo đức nhà giáo, khác với các quốc gia phát triển phương Tây coi việc ban hành và thi hành đạo đức nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của hiệp hội nghề nghiệp, đạo đức nghề giáo ở Việt Nam đã được luật hóa từ năm 2008 theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT. Theo đó, quy định này là “cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo”.

Nói theo một cách khác, quy định đạo đức nhà giáo ở Việt Nam không chỉ mang tính tự nguyện mà còn bắt buộc thi hành, trở thành một tiêu chuẩn để được hành nghề hoặc bị xử lý theo những quy định của pháp luật, tước bỏ danh xưng nhà giáo.

Tuy vậy, có được những Bộ quy tắc phù hợp với Việt Nam, các nhà quản lý và chuyên gia khoa học cũng cần cân nhắc thêm các đặc điểm văn hóa xã hội như lối sống cộng đồng bảo mật thông tin kém; quan hệ xã hội mang tính tôn ti trật tự; đứa trẻ ít tính tự chủ; thành kiến và kỳ thị; muốn làm người khác hài lòng đã ảnh hưởng đến việc ra quyết định đạo đức của các nhà giáo dục như thế nào.



Liên quan đến vấn đề đạo đức, một góp ý cho Điều 13, khoản 1 trong dự thảo 2 Luật Nhà giáo thay vì nói bao gồm các tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, trình độ đào tạo bồi dưỡng; năng lực chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ theo chức danh nhà giáo và sức khỏe thì nên tách bạch cụ thể thành chuẩn năng lực đạo đức hành nghề (bao gồm năng lực nhận thức và tư duy phản biện về các quy tắc đạo đức dựa trên các giá trị chung; năng lực điều chỉnh điều khiển hành vi thực hiện theo các hướng dẫn về đạo đức) và chuẩn năng lực chuyên môn của nhà giáo (gồm cả trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ).

Còn “nhiệm vụ theo chức danh nhà giáo" thì không phải là chuẩn, nó là mục tiêu của việc tạo ra chuẩn nhà giáo. Nhà giáo sẽ được phân công nhiệm vụ theo từng chức danh nếu đạt chuẩn nhà giáo chung và nhà giáo theo cấp độ. Tiêu chuẩn về sức khỏe hiện tại cũng rất mơ hồ (sức khỏe gồm cả sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội) rất khó đo lường".

Trong Hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn về chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo do Bộ GDĐT phối hợp với Trường Đại học Luật và Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mới đây, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngoài đạo đức của một công dân, một viên chức bình thường thì cần có những đặc trưng riêng của ngành nghề. Đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo vừa là tôn vinh, trách nhiệm và tạo nên vị thế của nhà giáo.