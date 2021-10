Quỹ Thiện Tâm và Báo NTNN/Dân Việt khởi công điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La

Áng Nghịu là bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Hoa nằm men theo dòng sông Đà. Trước đây, các em học sinh phải học nhờ nhà văn hóa bản Áng Nghịu được xây dựng cách đây gần 20 năm.

Đến nay, điểm trường bản Áng Nghịu đã xuống cấp trầm trọng, rách nát, vào mùa mưa bị dột, mùa đông gió lùa vào phòng rét buốt. Bởi vậy, việc dạy và học của cô trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, các em học sinh đang phải ghép lớp, ghép ca và học tạm tại nhà văn hoá bản Áng Nghịu. Ảnh: Mùa Xuân.

Trao đổi với PV Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, ông Lê Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa, cho biết: Năm học 2021 - 2022, điểm trường bản Áng Nghịu có 278 học sinh và 8 lớp học, 100% là dân tộc Thái, Mông.

Hiện tại nhà trường đang thiếu 2 phòng học nên các cháu học sinh đang phải ghép lớp, ghép ca và học tạm tại nhà văn hoá bản Áng Nghịu.

Lễ khởi công điểm trường mơ ước tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Ảnh: Tuệ Linh.

Tuy nhiên, nhà văn hoá là nhà lắp ghép, được xây dựng cách đây gần 20 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, trong năm học 2021 – 2022 và những năm tới đây, học sinh ngày càng tăng nên tình trạng thiếu lớp học sẽ trầm trọng hơn.

Sau khi khảo sát, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt/ Trang Trại Việt nhận thấy nhu cầu cấp bách của việc xây dựng thêm phòng học đạt tiêu chuẩn cho các em học sinh điểm trường bản Áng Nghịu.

Điểm trường bản Áng Nghịu có 278 học sinh và 8 lớp học, 100% là dân tộc Thái, Mông. Ảnh: Tuệ Linh.

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt tổ chức chương trình xây tặng 1 nhà lớp học với 2 phòng học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Tổng giá trị 2 phòng học trên 600 triệu đồng.

Đây là phòng học từ thiện thứ 3, 4 mà Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/ Trang Trại Việt đã kết nối với các tổ chức từ thiện, đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mường La.

Trước đó, vào ngày 2/5/2019, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt cũng đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng 2 phòng học cho cô trò điểm trường bản Toong, xã Pi Toong, huyện Mường La.

Ông Kiều Văn Thiện, Trưởng văn phòng Đại diện Tây Bắc/Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt đề nghị xã Chiềng Hoa và Trường Tiểu học Chiềng Hoa tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành 2 phòng học. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Kiều Văn Thiện, Trưởng văn phòng Đại diện Tây Bắc/Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, cho biết: Hôm nay, chúng ta tiến hành khởi công xây dựng điểm trường bản Áng Nghịu, xã Chiềng Hoa. Đây là lần thứ hai Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đến huyện Mường La để xây dựng điểm trường và là phòng học thứ 3, 4 xây tại huyện Mường La.

Sau nhiều lần đến xã Chiềng Hoa, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn của thầy và trò Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Việc xây dựng phòng học cho các cháu học sinh là nhu cầu thiết thực và sẽ góp những phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường.

Ông Lường Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đối với sự nghiệp dạy và học cũng như an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: Bốn Mùa.

Trưởng văn phòng Đại diện Tây Bắc cho biết thêm: Do điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp cộng với thời tiết không thuận lợi nên hôm nay mới khởi công điểm trường muộn so với dự kiến ban đầu. Chúng tôi mong muốn huyện Mường La, Đảng ủy và UBND xã Chiềng Hoa, trường tiểu học Chiềng Hoa, người dân bản Áng Nghịu tạo điều kiện tốt nhất để công trình được xây dựng đạt chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo an ninh trật tự, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho các em học sinh.

Ông Lường Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa đã thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Hoa gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/ Trang Trại Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Đây là việc làm mang ý nghĩa rất lớn đối với các thầy cô giáo, học sinh trong nhà trường.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa, chia sẻ: Việc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng 2 phòng học cho điểm trường bản Áng Nghịu sẽ giúp các em học sinh vơi bớt đi những khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Tuệ Linh.



"Rất là may mắn cho cấp ủy, chính quyền xã và đơn vị trường đã nhận được sự quan tâm của quý Báo và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Học sinh ở đây 100% là đồng bào người dân tộc thiểu số. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ quý báu nay thì không biết các cháu còn phải học trong căn nhà tạm, lắp ghép, dột nát như này đến bao giờ...", Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hoa nói.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa, chia sẻ: Được sự quan tâm của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các tổ chức từ thiện đến đầu tư xây dựng 2 phòng học cho điểm trường bản Áng Nghịu sẽ giúp các em học sinh vơi bớt đi những khó khăn.

Đại diện báo Nhân Dân thường trú tại Sơn La và các phụ huynh học sinh, khách mời tham dự lễ khởi công ( Ảnh: Sùng Thiên Long)

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt; lãnh đạo xã Chiềng Hoa; lãnh đạo Trường Tiểu học Chiềng Hoa tham dự lễ khởi công. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện nay, nhà trường còn một lớp đang gửi học nhờ ở nhà văn hóa bản Áng Nghịu. Các em học sinh ở bán trú phải đi bộ khoảng 1 km vào trong nhà văn hóa bản học nên rất khó khăn vất vả, nhất là trời mưa và mùa đông như bây giờ.

Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công nhân thi công để hoàn thiện sớm nhất 2 phòng học và đưa các cháu ra đây học tập cho ổn định. Thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý báo và các tổ chức từ thiện về việc xây dựng thêm nhà ở bán trú và một số công trình phụ trợ cho giáo viên và học sinh...