Quyết định khó hiểu của Rosé giữa lúc 3 thành viên Blackpink tự lập công ty

Rosé (Blackpink). Ảnh: YG

Theo Allkpop, Rosé (Blackpink) góp giọng trong ca khúc chủ đề "Final Love Song" cho chương trình sống còn, tuyển chọn nữ thần tượng Kpop “I-Land 2”.

Chương trình được sản xuất bởi Mnet và "phù thủy âm nhạc" Teddy. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Rosé nhận lời tham gia dự án do đã thân thiết với Teddy từ lâu.

Việc Rosé hát ca khúc chủ đề cho “I-Land 2” giúp show được chú ý. Tuy nhiên, nhà đài không phát hành ca khúc này trên các nền tảng số mà chỉ có video trình diễn của các thí sinh.

Như vậy, khán giả chỉ có thể nghe giọng hát của Rosé bằng cách nhấn xem sân khấu của các thực tập sinh. Không ít người cho rằng, nữ thần tượng bị lợi dụng tên tuổi để tăng nhiệt cho show của Teddy.

Trước đó, trong chương trình sống còn "Mixnine", Rosé cũng hát bản demo (nghe thử) ca khúc "Just Dance" do Teddy sản xuất.

Đến nay, cô chỉ hát một đoạn ngắn trong bài nhưng được nhà đài dùng tên tuổi quảng bá rầm rộ trước thềm show lên sóng.

Sau 3 năm kể từ album solo đầu tay, Rosé chọn tái xuất với một dự án kết hợp nhưng vai trò của cô chỉ làm nền cho các thực tập sinh.

Trong khi đó, sản phẩm solo của Rosé đã được chuẩn bị trong một thời gian dài vẫn chưa thể đến với khán giả.

Rosé từng ẩn ý về album sắp ra mắt. Ảnh: YG

Teddy là người tạo ra nhiều bản hit của Blackpink như "How You Like That"," As If It’s Your Last", "Kill This Love"… Khi còn hợp tác dưới trướng YG, Teddy từng nói Rosé là thành viên chăm chỉ nhất nhóm.

Dù vậy, người hâm mộ không hài lòng khi hoạt động liên quan đến âm nhạc đầu tiên của Rosé sau khi tách khỏi YG lại mờ nhạt, không được đầu tư chỉn chu.

Cuối năm ngoái, Rosé và 3 thành viên Blackpink không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Sau đó, Jennie, Jisoo, Lisa lần lượt mở công ty riêng, triển khai các hoạt động cá nhân.

Trong khi 3 thành viên hoạt động năng nổ, Rosé lại "sống ẩn". Trang cá nhân của nữ thần tượng cũng thưa thớt bài đăng, chỉ có vài hình ảnh do các thương hiệu tài trợ.

Thời còn hoạt động nhóm cùng Blackpink, Rosé được đánh giá có giọng hát tốt nhất nhóm. Cô luôn đảm nhận những đoạn điểm nhấn trong ca khúc, có độ khó và yêu cầu kĩ thuật tốt.

Theo SCMP, Rosé sở hữu khối tài sản 18 triệu USD vào năm 2022, tăng lên 20 triệu USD vào năm 2023. Nữ thần tượng có bộ sưu tập xe sang tiền tỉ, có thể kể đến chiếc Mercedes Benz S-Class lừng danh, Range Rover Vogue, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz V hay Chrysler 300 S.

Ngoài ra, giọng ca chính của Blackpink còn là đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn như Yves Saint Laurent, Tiffany & Co, Kiss Me, Homeplus, Sulwhasoo...