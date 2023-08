Ra mắt cuốn hồi ký vướng ồn ào "Dòng đời" của Elvis Phương

Sự việc ồn ào bắt nguồn từ việc bà Thu Huyền (vợ của cố nhà báo, nhạc sĩ Trường Kỳ) đã lên tiếng cho rằng, Elvis Phương đã sử dụng trái phép cuốn hồi ký Ngựa hoang tâm sự về Elvis Phương do chồng của bà chấp bút cách đây 28 năm cùng một số tư liệu hình ảnh liên quan đến người chồng quá cố để in cuốn hồi ký trên. Theo thông tin gia đình cố nhà báo, nhạc sĩ Trường Kỳ chia sẻ, ông Trường Kỳ chấp bút, viết Ngựa hoang tâm sự (hơn 400 trang) cho Elvis Phương năm 1995.



Cuốn hồi ký Dòng đời của Elvis Phương. Ảnh: CMH

Về phía ca sĩ Elvis Phương và vợ là chị Lệ Hoa cho biết, Elvis Phương đã từng nhờ nhà báo, nhạc sĩ Trường Kỳ viết hồi ký. Lúc đó, ông Trường Kỳ đã bay qua nhà vợ chồng Elvis Phương để thực hiện. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại do vợ chồng Elvis Phương chi trả.

Năm 1995, ông Trường Kỳ đưa hồi ký cho Elvis Phương xem. Phía danh ca cũng đã trả 3.000 USD cho ông Trường Kỳ. Nhưng về sau, vì lý do riêng, Elvis Phương đã viết cuốn hồi ký với nội dung gần 200 trang, thêm phần hình ảnh để in thành hồi ký Dòng đời.

Với 60 năm ca hát từ khi bắt đầu lập nghiệp đến khi trở thành danh ca, Elvis Phương đã phải nỗ lực rất nhiều để có thành được công rực rỡ. Từng mê âm nhạc từ nhỏ, thường nghêu ngao hát và không biết từ lúc nào cậu bé Phương đã mơ ước trở thành ca sĩ. Khi bố quyết định đưa Elvis Phương đi du học Pháp, anh xin bố được ở lại Việt Nam để làm ca sĩ thì bị ăn liền hai cái tát và bị đuổi khỏi nhà. Sự nghiệp ca nhạc bắt đầu gian nan, nhưng kéo dài đến tận bây giờ là hơn 60 năm. Âm nhạc và ca hát mãi mãi là hơi thở và khi không còn thở, Elvis Phương mới ngừng hát.

Elvis Phương thời trẻ. Ảnh: tinnhac.com

"Đây cũng chính là dịp để tôi nói thật về bản thân, về cuộc đời mình và đúng hơn là có dịp để tâm sự với tất cả bạn bè thân sơ, cũng như khán thính giả khắp nơi, như một món quà tinh thần ấp ủ từ bấy lâu đến bây giờ mới có dịp thực hiện" - Elvis Phương viết trong phần giới thiệu cuốn hồi ký Dòng đời.

Tiêu đề Dòng đời của cuốn hồi ký được lấy từ bài hát cùng tên mà Elvis Phương đã từng trình bày. Dòng đời là bài hát được nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt dựa trên ca khúc My Way nổi tiếng qua phần trình bày của Frank Sinatra. Phần lời của bài hát cả lời trong bản dịch tiếng Việt lẫn lời gốc tiếng Anh đều đã tóm gọn trọn vẹn tinh thần trong cuốn sách về hình ảnh một người đàn ông điềm đạm, suy tư chiêm nghiệm lại cuộc đời có biết bao thăng trầm của mình – một cuộc đời mà dù có hối tiếc hay không, ông vẫn luôn cảm thấy nó quá ít ỏi so với sự biết ơn, tình yêu thương, niềm hạnh phúc…

Hồi ký Dòng đời của Elvis Phương. Ảnh: CMH

Trong cuốn sách, Elvis Phương kể mình đã trải qua những khó khăn khi phải "đi xin một cây đàn guitar đã bể hết phần thùng đàn phía sau và chỉ còn lại duy nhất một dây, để bỏ hàng giờ đứng trước tấm gương trong phòng tắm mà vặn vẹo làm bộ điệu và hát những bài hát của tuổi thơ" và trở thành một người đàn ông giàu có của hiện tại.

"Tôi có tiền, nhà cửa, xe cộ; nhưng ai biết được rằng tôi đã phải trả cho những thứ đó bằng một cái giá rất đắt, bằng cả sự cố gắng phi thường và sự nhẫn nhục đầy nước mắt" - trích nội dung cuốn hồi ký.

Hình ảnh hồi ký Dòng đời của Elvis Phương. Ảnh: CMH

Cuốn sách cho người đọc cảm nhận được một Elvis Phương đời hơn với những suy nghĩ của mình. Một người đàn ông trải nghiệm của hiện tại là sự kết tinh của những đắng cay, những cảm xúc lẫn lộn của chàng trai trẻ còn bồng bột nhưng đầy khát vọng, của một gã trung niên điềm tĩnh và kiên định với điều mình muốn… Elvis Phương ví mình là "ngựa hoang" nên phần lớn tiêu đề trong 12 chương sách đều được đặt theo chặng đời của một chú ngựa hoang.

Ở phần mở đầu ông ví mình là "ngựa hoang". Và chú "ngựa hoang" ấy đã được "cầm cương" bởi một người phụ nữ. Ông viết: "Tôi đã ví mình như con ngựa hoang. Lẽ nào là tôi hoang đàng, bê bối, giang hồ lắm sao? Không! Hoàn toàn không!".

Elvis Phương và vợ. Ảnh: TP

Quả thực như thế, chú "ngựa hoang" ấy không hoàn toàn bất kham hay chỉ mải mê rong ruổi trên con đường âm nhạc. Tình yêu là một ngoại lệ khiến"ngựa hoang" phải lùi bước ở chương 10 "Nước mắt một loài hoa và vì thế anh yêu em". Người phụ nữ có thể làm được điều đó chính là Lệ Hoa - người vợ mà nam ca sĩ hết mực yêu thương và nguyện dành trọn cả phần đời còn lại cho bà.

Theo Elvis Phương, động lực để ông vui sống mỗi ngày, có thể lăn lộn với nghề hơn 60 năm là nhờ có vợ luôn bên cạnh, thấu hiểu và chăm lo. Chính tình cảm sâu nặng dành cho vợ đã khiến Elvis Phương có nguồn cảm hứng viết 7 ca khúc dành tặng bà, được đăng lời trong sách, lần lượt là: Lời hẹn ước; Yêu; Bài hát cho em; Still in love with you; Bẽ bàng; Chiều thu Paris và Gót hồng thôi hết phiêu du.