Ra mắt "Lịch sử văn minh thế giới" - bộ sách dịch đồ sộ có giá trị

Mới đây, Viện Giáo Dục IRED tổ chức buổi tọa đàm văn hóa: "Ra mắt bộ sách Lịch sử văn minh thế giới của Will Durant và Ariel Durant". Buổi tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung và các dịch giả Mai Sơn, Phạm Viêm Phương, Bùi Xuân Linh.



Nhà giáo dục Giản Tư Trung nhận định: "Hầu như ai trong chúng ta cũng muốn trở thành con người văn minh, gia đình nào cũng muốn trở thành gia đình văn minh, tổ chức nào cũng muốn trở thành tổ chức văn minh, đất nước nào cũng muốn trở thành quốc gia văn minh.



Nhưng thế nào là "văn minh", và làm sao chúng ta có thể tìm hiểu và học hỏi từ các nền văn minh trên thế giới từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây một cách nhanh nhất và trọn vẹn nhất để làm giàu văn minh của chính mình, gia đình mình, tổ chức mình và dân tộc mình?

Lời đáp nằm ở bộ sách Lịch sử văn minh thế giới của tác giả Will & Ariel Durant mà Viện Giáo Dục IRED đã kỳ công mua bản quyền, tổ chức biên dịch, chú giải và lần đầu tiên xuất bản trọn bộ tại Việt Nam. Bộ sách này đặc biệt không chỉ được viết cho giới nghiên cứu, học thuật hay giới thức giả, mà còn được viết cho độc giả đại chúng nhằm giúp đông đảo mọi người có thể tiếp cận với các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại".

Để hoàn tất bộ The Story of Civilization bao gồm 11 phần này (mỗi phần gồm 4-5 tập sách), tác giả Will Durant & Ariel Durant đã dồn mọi tâm sức và làm việc miệt mài suốt gần nửa thế kỷ (từ 1929 đến 1975) để tạo nên một thể loại mới mà họ gọi là "lịch sử tích hợp" (integral history) thông qua ngòi bút "kể chuyện" bậc thầy, nhằm thể hiện một cách sinh động nhất những gì đã góp phần vào việc hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của các nền văn minh.

Xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử, bộ sách mô tả văn minh của từng thời đại khác nhau, thể hiện một quan niệm tiến bộ và hài hòa về cách đọc và cách hiểu lịch sử, với đầy đủ các khía cạnh không chỉ bao gồm các cuộc chiến tranh, diễn biến chính trị, tiểu sử của những vĩ nhân hay những tội đồ, mà còn cả văn hoá, nghệ thuật, triết học, tôn giáo, và cả sự trỗi dậy của thông tin đại chúng.

Nhà giáo dục Giản Tư Trung chia sẻ về giá trị của bộ sách.

Phần 10 của bộ sách này đã được trao giải Pulitzer năm 1968 về thể loại phi hư cấu. Sau đó tác giả bộ sách đã được Tổng thống Gerald Ford trao huân chương cao quý nhất của Chính phủ Mỹ dành cho cá nhân, Huân chương Tự do của Tổng thống năm 1977.

Bộ sách đã được Viện Giáo Dục IRED hoàn tất việc mua bản quyền, tổ chức dịch thuật và chú giải trọn bộ bằng tiếng Việt. Có thể nói, việc dịch bộ sách này ra tiếng nước mình chính là mong muốn của nhiều quốc gia để góp phần giúp người dân nâng cao kiến thức và cảm thức về các nền văn minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, từ đó rút ra bài học quý giá cho chính mình và cho cả dân tộc mình.