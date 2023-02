Rapper AKA bị bắn chết

Ngôi sao gốc Nam Phi bị sát hại bên ngoài một nhà hàng tại thành phố Durban.



AKA qua đời khi mới 35 tuổi.

Ngày 11/2 (theo giờ Mỹ), tờ THR đưa tin rapper Kiernan Forbes, nghệ danh AKA, đã qua đời vì bị súng bắn. Gia đình xác nhận cái chết của anh trong một thông báo đầy xúc động trên mạng xã hội.

“Thật đau lòng khi phải chấp nhận sự thật rằng con trai chúng tôi đã ra đi đầy bất ngờ và bi thảm vào buổi tối ngày 10/2. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết từ cảnh sát Durban. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho AKA trên thiên đường”, cha mẹ anh viết trên trang Twitter.

Theo tiết lộ từ phía cảnh sát, AKA dự kiến đến biểu diễn tại một hộp đêm vào tối thứ 6 (10/2). Khi anh đang đi bộ đến xe hơi thì bất ngờ bị 2 người lạ mặt bắn bắn nhiều phát ở cự ly gần trước khi bỏ chạy. Bạn của AKA - Tebello “Tibz” Motsoane, một đầu bếp kiêm doanh nhân, cũng bị bắn chết tại hiện trường. Hiện các nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm nghi phạm.

AKA là chủ nhân ca khúc Victory Lap nổi tiếng. Ảnh: Gallo Images.

Chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng, AKA đăng tải bài viết trên Instagram quảng bá cho album mới Mass Country, dự kiến phát hành vào cuối tháng này. Sau khi nghe tin về cái chết của anh, hàng loạt nghệ sĩ đã vào để lại bình luận chia buồn và tiếc thương cho nam rapper.

AKA tên thật là Kiernan Jarryd Forbes, là một trong những nghệ sĩ hip-hop hàng đầu của Nam Phi. Anh từng làm nhà sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trước khi phát hành album đầu tay vào năm 2010, Altar Ego. Sau đó, anh phát hành nhiều album phòng thu khác, chẳng hạn Levels, Touch My Blood, Bhovamania hay Be Careful What You Wish For. Forbes đã giành giải Nam nghệ sĩ xuất sắc của năm tại Giải thưởng âm nhạc Nam Phi 2012.

