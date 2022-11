Nam rapper từng được đề cử giải Grammy bị bắn chết

Ngày 1/11, theo The Hollywood Reporter, người đại diện nam rapper Takeoff xác nhận, anh đã chết sau một vụ xả súng bên ngoài một sân chơi bowling ở Houston.

Takeoff tên thật là Kirsnick Khari Ball, 28 tuổi. Anh là một phần của bộ ba rapper Migos, cùng với hai rapper khác là Quavo và Offset. Các cảnh sát nói với KPRC Houston rằng, một đám đông khoảng 40 hoặc 50 người đã có mặt tại hiện trường khi vụ nổ súng xảy ra và xác nhận có một người đàn ông bị thương vào đầu do súng bắn.

Nam rapper Takeoff bị bắn chết. (Ảnh: IT)

Thông tin từ nhiều nguồn cho biết, rapper Takeoff chết tại hiện trường, trong khi Quavo đi cùng không hề hấn gì. Hai người khác cũng bị bắn và được đưa đến bệnh viện.

Trên Twitter, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương đối với rapper 28 tuổi. Võ sĩ Chris Eubank Jr viết: “Takeoff cũng như bao người bình thường khác. Đối với tôi, anh ấy rất tuyệt vời. Không thể tin lại có thêm một nghệ sĩ da màu bị giết hại một cách vô lý. Ngành giải trí cần có cách giải quyết vấn đề này”.

Takeoff là thành viên trẻ nhất của bộ ba hip hop Migos gồm Quavo - chú của anh và anh họ Offset. Bộ ba ca sĩ nhạc rap từng được đề cử giải Grammy đến từ Georgia đã có bốn bản "hit" Top 10 trên Billboard Hot 100.

Trong đó, họ sở hữu ca khúc nằm ở ngôi vị quán quân nhiều tuần "Bad and Boujee" với sự góp mặt của Lil Uzi Vert. Bộ ba đã cho ra mắt bộ ba album mang tên Culture, Culture II và Culture III với hai album đầu tiên đoạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album Billboard 200.



Họ đã giành được Giải thưởng ASCAP Vanguard vào năm 2018 nhờ sự thành công khi phát trực tuyến với các bài hát nhiều đĩa bạch kim như "Motorsport" có sự tham gia của Cardi B và Nicki Minaj, "Stir Fry" và "Walk It Talk It". Offset, người đã kết hôn với Cardi B đã phát hành một album solo vào năm 2019, trong khi Takeoff và Quavo phát hành một album chung Only Built cho Infinity Links vào tháng trước.