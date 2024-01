Rapper bị chỉ trích vì nguyền rủa ác ý đối với bạn gái cũ

Rapper kiêm diễn viên người Mỹ Bow Wow (tên thật Shad Moss) bị dư luận Mỹ chỉ trích sau khi có một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội với lời lẽ nguyền rủa rất ác ý hướng vào bạn gái cũ Olivia Sky. Sky đã có với Bow Wow một cậu con trai - bé Stone (3 tuổi).

Cụ thể, trong đăng tải gây tranh cãi của mình, Bow Wow mong bạn gái cũ sẽ gặp phải... tai nạn giao thông khủng khiếp.

Sau khi phải nhận những lời chỉ trích đầy phẫn nộ từ cư dân mạng vì có đăng tải quá ác ý, nam rapper đã xóa ngay đăng tải này. Dù vậy, nhiều tờ tin tức showbiz của Mỹ vẫn tiếp tục đưa tin về làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng hướng vào Bow Wow.

Rapper Bow Wow bị dư luận Mỹ chỉ trích vì có đăng tải rất ác ý hướng vào bạn gái cũ Olivia Sky (Ảnh: Page Six).

Dù Bow Wow đã xóa đăng tải gây tranh cãi, nhưng cộng đồng mạng vẫn để lại nhiều bình luận chỉ trích nam rapper ở các đăng tải khác. Bow Wow vẫn đang phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận vì thái độ thiếu văn minh của mình.

"Điều anh nói ra thật kinh khủng và rất thiếu suy nghĩ, hãy nhớ rằng người phụ nữ ấy là mẹ của con anh", một cư dân mạng để lại bình luận.

"Chỉ cần nghĩ ra được một điều ác độc như vậy đã đủ cho thấy đây là một người không bình thường. Nhưng anh ta còn đăng tải lên để cho nhiều người khác biết, thì quả thực quá bất thường", thêm một cư dân mạng để lại bình luận.

Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng cho rằng Bow Wow đang hành xử xấu và có thể sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của chính con trai anh. Dường như nam rapper chưa có được sự trưởng thành cần có ở một người cha.

Bow Wow bắt đầu khởi động sự nghiệp rapper từ cuối thập niên 1990. Năm 2002, anh có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng, đó là một vai phụ trong All About the Benjamins .

Olivia Sky bên con trai (Ảnh: Page Six).

Rất nhanh chóng, Bow Wow có được vai chính trong các phim Like Mike (2002), Johnson Family Vacation (2004), Roll Bounce (2005). Bow Wow còn có vai phụ trong những bộ phim bom tấn về siêu xe và tốc độ, như The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) và F9 (2021).

Trong cuộc sống riêng, nam rapper từng hủy hôn một lần, chưa từng kết hôn. Anh hiện có hai người con với hai người phụ nữ, các mối quan hệ này đều đã dừng lại từ nhiều năm trước.