Rapper Double2T góp mặt trong chương trình "Tết với đồng bào 2024"

Tết đến gieo vào lòng người niềm tin, niềm hy vọng, những kỳ vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sau một năm, có thể có những việc còn chưa được như mong muốn, có những nỗ lực nhưng chưa thành công, thế nhưng, khi đón chờ một năm mới đến, mỗi người lại thắp lên trong mình những tia hy vọng. Đó là lý do để ê-kíp sản xuất Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn chủ đề "Xuân gieo lộc biếc" cho chương trình thường niên – Tết với đồng bào 2024.

Với kết cấu gồm 3 chương: Trái ngọt - Vun đắp - Gieo mầm, chương trình Tết với đồng bào 2024 cùng nhìn lại một năm đã qua trong đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội; đó là những thành tựu nổi bật, khẳng định niềm tự hào, đó cũng có thể là những bước đi, những hướng làm mới mà bước đầu có thể chưa thành công nhưng qua đó thể hiện khát vọng của bà con góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Double2T xuất hiện trên sân khấu chương trình "Tết với đồng bào 2024". (Ảnh: NSX)

Theo chia sẻ từ ê-kíp thực hiện, Tết với đồng bào 2024 được lên ý tưởng, kịch bản từ 6 tháng trước đó. Trong dịp gần Tết, các nhóm phóng viên toả đi khắp nơi thực hiện các phóng sự trải dài từ Bắc vào Nam, nơi biên giới, ngoài đảo xa. Những câu chuyện lắng đọng, cảm xúc ở những vùng gian khó, đồn biên phòng ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đảo Hòn Chuối - Cà Mau đã được ghi lại trong niềm tự hào vì một năm nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số khắp mọi miền đất nước.

Bên cạnh đó, những câu chuyện tại trường quay của các khách mời mang tới cho chương trình nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà báo Bông Mai, người thực hiện chuyến đi xuyên Việt để khám phá nét độc đáo, đặc sắc trong trang phục của các dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam kể câu chuyện đôi vợ chồng già ở Tây Nguyên chiều chiều ngồi trước hiên nhà chơi nhạc cụ truyền thống. Bà mẹ người Dao Bàn Thị Yên mộc mạc bày tỏ năm nào cũng nuôi lợn đợi con trai là trung tá Triệu Văn Như, Đội trưởng Đội Trinh sát - Đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tỉnh Lai Châu, về nhà ăn Tết, nhưng đã qua 4 Tết rồi anh vẫn chưa về: "Năm nào cũng có quà Tết, nhưng các con còn khó khăn mẹ không mong con đưa quà, thích nhất các con có điều kiện về thăm mẹ, là món quà của mẹ".

Ông Y Thanh Hà Nie KĐăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia sẽ mang tới góc nhìn toàn cảnh về công tác dân tộc thiểu số và miền núi, 3 chương trình Mục tiêu quốc gia liên quan tới vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như những kế hoạch triển khai trong năm 2024.

Một hình ảnh trong chương trình "Tết với đồng bào 2024". (Ảnh: NSX)

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ mùa xuân đầy bất ngờ, cảm động ngay tại sân khấu Tết với đồng bào 2024. Âm nhạc, phóng sự và cuộc trò chuyện với khách mời chính, nhân vật bất ngờ cùng hoà quyện vào nhau, mang tới những khoảnh khắc vỡ oà đầy cảm xúc.

Cùng hoà trong bức tranh Xuân của chương trình Tết với đồng bào là chùm tiết mục nghệ thuật nhiều màu sắc rực rỡ: "Mùa xuân gọi" (thể hiện: ca sĩ Phạm Thu Hà), "Chúc Tết mọi nhà" (thể hiện: Đinh Mạnh Ninh, Bùi Hà My). Đáng chú ý, ca khúc "Về bản ăn Tết" do Double2T - Quán quân chương trình Rap Việt, ca sĩ Thảo My và bé Xệ Xệ trình bày với lời nhắn gửi những người con của các bản làng xa xôi vào dịp Tết đều hướng về văn hoá truyền thống, về gia đình và cùng chung nỗi niềm được về nhà. Một tiết mục mang sắc màu độc đáo khác đó là hình ảnh đồng bào Tây Nguyên trở thành người mẫu biểu diễn, tự tin giới thiệu nét đặc trưng của văn hoá dân tộc mình.

Gần gũi, ấm áp, giàu bản sắc và lan toả tinh thần lạc quan, niềm tin, khát vọng, chương trình Tết với đồng bào chủ đề "Xuân gieo lộc biếc" như món quà năm mới gửi tới khán giả truyền hình, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số vào lúc 07h00 Mùng 1 Tết, 21h05 Mùng 4 tết trên kênh VTV1; 8h00 Mùng 1 Tết trên kênh VTV5.