Rapper Hà Lê tổ chức hôn lễ tràn ngập sắc màu với bạn gái kém 13 tuổi

Chiều tối 5/2, hôn lễ của rapper Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh đã diễn ra tại một resort thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo dự kiến, ngày trọng đại của nam rapper được tổ chức ngoài trời với màn bay khinh khí cầu. Tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết quá xấu, sự kiện được dịch chuyển vào trong nhà, màn bay này cũng bị huỷ bỏ.

Hà Lê cùng vợ và khách mời tới dự hôn lễ. (Ảnh: FBNV)

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết đã đến chung vui với cặp uyên ương gồm: Thanh Lam, Tùng Dương, Khánh Thi, Phan Hiển, Dương Hoàng Yến, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, Kiều Anh, Đinh Mạnh Ninh, nhóm OPlus... Tại hôn lễ, Hà Lê hát ca khúc "What's Make You Beautiful" cùng OPlus dành tặng vợ, trong khi cô dâu thực hiện một màn nhảy. Những nghệ sĩ khách mời khác cũng lên sân khấu biểu diễn chúc mừng cặp đôi.

Vợ chồng diva Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương và vợ chồng Phan Hiển, Khánh Thi trong bàn tiệc. (Ảnh: FBNV)

Cường Seven tới dự hôn lễ của người bạn thân thiết. (Ảnh: FBNV)

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984 tại Hà Nội. Từng du học ngành Toán Kinh tế theo nguyện vọng của gia đình, nhưng anh vẫn dành niềm đam mê lớn cho âm nhạc và quyết định chinh phục con đường này. Hà Lê từng là thành viên ban giám khảo nhiều chương trình thực tế như So you think you can dance, The Heroes… Năm 2018, dự án "Trịnh Contemporary" làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội đã giúp anh tạo được tiếng vang trong làng nhạc.

Sau 6 năm hẹn hò, rapper Hà Lê và vũ công Gia Linh chính thức về chung một nhà. Ngày 28/1 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Gia Linh sinh năm 1997, kém Hà Lê 13 tuổi và cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện tại, cô là vũ công và có nhóm nhảy riêng. Cô từng tham gia nhiều chương trình giải trí và hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng.