Rating tập cuối "Tuổi 39" cao ngất, "quà cưới" tặng Son Ye Jin trong ngày trọng đại

Ngày 31/3, Son Ye Jin đã chính thức "về một nhà" với bạn trai Hyun Bin. "Đám cưới thế kỷ" của cặp đôi được dư luận theo dõi sát sao cho dù được tổ chức khép kín và không đón tiếp truyền thông, báo chí. Tin vui nhân đôi khi cũng trong tối cùng ngày, tập cuối bộ phim Tuổi 39 do Son Ye Jin đảm nhận vai chính đã ra mắt khán giả tập cuối.

Bộ phim khép lại với tập 12 cùng thành tích khá ổn, rating tập cuối là 8,5%. Đây cũng là thành tích cao nhất mà bộ phim đạt được trong suốt quá trình lên sóng. Tập đầu tiên của bộ phim lên sóng chỉ đạt 4,5% rating.

Tập cuối bộ phim Tuổi 39 đạt rating cao. (Ảnh trong phim)

Tuổi 39 kể từ khi ra mắt luôn giữ vững top 3 danh sách xem nhiều nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam trên nền tảng Netflix. Bộ phim mang thông điệp chữa lành, kể về cuộc sống của những cô nàng gặp nhau ở độ tuổi mười tám, đôi mươi và gắn bó với nhau đến hiện tại là 39 tuổi.

Trong đó, đời sống tình cảm của những cô nàng độc thân tưởng chừng như chẳng phong phú nhưng những biến cố bất ngờ xảy ra khiến cả ba cảm nhận rõ hơn về những tình cảm đẹp đẽ thời hậu thanh xuân của mình.

Khi mới ra mắt, bộ phim gặp nhiều chỉ trích khi bị cho là ủng hộ chuyện ngoại tình và tràn ngập những lời nói sáo rỗng. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên dẫn dắt bộ phim được đánh giá cao. Họ đã lấn át đi những điểm yếu trong kịch bản để thuyết phục người xem bằng kỹ năng diễn xuất của mình. Trong đó, Son Ye Jin được nhận định là có diễn xuất tinh tế. Những cung bậc cảm xúc khác nhau của Cha Mi Jo được lột tả một cách đặc trưng khiến người xem hài lòng.

Son Ye Jin được đánh giá cao về diễn xuất trong phim Tuổi 39. (Ảnh trong phim).

Sau khi kết thúc, Son Ye Jin chia sẻ thông qua công ty quản lý của mình: "Khi đọc kịch bản và quay phim, tôi luôn nghĩ Tuổi 39 là câu chuyện tương tự như cuộc đời mình. Tôi hy vọng tác phẩm này sẽ mang lại một chút ấm áp cho những người đang mệt mỏi trong cuộc sống".

Tuổi 39 do Kim Sang Ho làm đạo diễn, Yoo Young Ah viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn gồm Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Yeon Woo Jin, Lee Moo Saeng, Lee Tae Hwan, Ahn So Hee…

Son Ye Jin (sinh năm 1982) là ngôi sao màn ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Người đẹp ghi dấu với các phim Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến... Cô và tài tử Hyun Bin công khai mối quan hệ hồi tháng 1/2021.

Son Ye Jin cùng hôn phu Hyun Bin. (Ảnh: IG).

Cặp sao bằng tuổi, lần đầu hợp tác trong phim điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Thời điểm ấy, khán giả liên tục ghép đôi vì cả hai độc thân, lại có nhiều hành động thân thiết suốt quá trình quay phim. Hoạt động giải trí 22 năm, Hyun Bin là người đầu tiên Son Ye Jin công khai hẹn hò.