Khoảnh khắc Hyun Bin trao nhẫn và Son Ye Jin bật khóc trong "đám cưới thế kỷ"

Vào lúc 16h (giờ Việt Nam) ngày 31/3, đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin đã bước vào phần quan trọng nhất. Cặp đôi đã cùng nhau trao nhẫn trong vòng hoa trung tâm của tiệc cưới được tổ chức tại khu Aston House tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc.

Hyun Bin trao nhẫn cho Son Ye Jin. (Ảnh: IG).

Ngay trước đó, Son Ye Jin được bố ruột dắt vào lễ đường, cô đã không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc. Bố của nữ diễn viên đã gửi lời dặn dò cả hai yêu thương và luôn tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống. Màn trao tay này diễn ra trên nền nhạc Moon River, bản nhạc dành riêng cho bộ phim Breakfast at Tiffany's.

Son Ye Jin được bố ruột dắt tay vào lễ đường. (Ảnh: IG).

Con đường đầy hoa trong đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin. (Ảnh: IG).

Hyun Bin và Son Ye Jin tay trong tay tại lễ cưới. (Clip: Pickcon).

Theo The Fact, diễn viên hài Park Kyung Lim là người đảm nhận phần dẫn chương trình, anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc khi điều tiết không khí vui nhộn trong tiệc cưới. Bản nhạc phim Hạ cánh nơi anh - Crash Landing on You do hai ca sĩ Kim Bum Soo và Gummy thể hiện trong hàng loạt các ca khúc họ hát tại đám cưới.

Theo YNT, có khoảng gần 200 khách mời tới dự đám cưới. Trong đó có thể kể tới Jang Dong Gun, Gong Hyo Jin, Song Joong Ki, Hwang Jung Min, Ahn Sung Ki... Gong Hyo Jin - bạn thân Son Ye Jin là người bắt được hoa cưới từ cô dâu.

Song Joong Ki bảnh bao tại đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin. (Ảnh: IG).

Song Joong Ki thoải mái chụp ảnh tại đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. (Ảnh: IG).

Son Ye Jin ôm mẹ của Hyun Bin tại lễ cưới. (Nguồn: Twitter).

Theo MK, đôi uyên ương không đi tuần trăng mật mà dành thời gian nghỉ ngơi và được cho là dọn về tổ ấm mới. Căn penthouse siêu sang của cặp đôi nằm ở tầng trên cùng của 1 khu biệt thự cao cấp 4 tầng, có diện tích 242,45 mét vuông và có giá là 4,8 tỷ Won (98,9 tỷ đồng). Giá bán và diện tích của căn hộ áp mái này cũng cao hơn nhiều so với căn hộ ở tầng dưới. Hyun Bin đã dọn về căn penthouse từ tháng 12 năm ngoái.