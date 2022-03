Những lần Son Ye Jin hóa cô dâu xinh đẹp như mộng trên màn ảnh bất ngờ được "đào lại"

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều nay (31/3). Được biết, trong ngày trọng đại, cô dâu Son Ye Jin sẽ mặc ba chiếc váy cưới khác nhau, trong đó có chiếc váy cưới thuộc bộ sưu tập váy cưới Xuân Hè 2022 của nhãn hiệu danh tiếng Elie Saab có giá 22.950 USD . Váy cưới của mỹ nhân phim "Hạ cánh nơi anh" được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, trẻ trung. Ngoài ra, cô dâu Son Ye Jin còn diện một chiếc váy cưới khác nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 của Vera Wang, có giá 9.800 USD .

Váy cưới của Son Ye Jin nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của Elie Saab, có giá 22.950 USD. (Ảnh: Newsen)

Ảnh cưới của cô dâu Son Ye Jin và chú rể Hyun Bin được người hâm mộ rầm rộ chia sẻ. (Ảnh: Newsen)

Ngoài những hình ảnh trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được người hâm mộ mong chờ, nhiều fan của cặp đôi bất ngờ tìm lại loạt ảnh của những lần Son Ye Jin hóa cô dâu xinh đẹp như mộng trên màn ảnh.

Son Ye Jin (sinh năm 1982) là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn Quốc, cùng với Kim Tae Hee, Song Hye Kyo... Cô được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "tình đầu quốc dân" nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, trong trẻo ngay từ những ngày đầu ra nhập làng giải trí. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, không ít lần bà xã của Hyun Bin diện váy cưới xinh như mộng từng "đốn tim" bao đấng mày râu.

Cụ thể, Son Ye Jin lần đầu hóa cô dâu xinh đẹp trên màn ảnh khi tham gia bộ phim Crazy First Love năm 2003. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Ju Il Mae, cô nàng có một mối tình thuở còn học sinh với anh chàng Son Tae Il (Cha Tae Hyun) - một người rất thông minh, sở hữu IQ lên đến 148 và luôn có ước mơ được cưới Ju Il Mae.

Son Ye Jin lần đầu hóa cô dâu xinh đẹp như mộng trên màn ảnh khi cô tham gia bộ phim Crazy First Love. (Ảnh: TL)

Thời điểm này, nữ diễn viên ở tuổi 21 tuổi với nhan sắc xinh đẹp đúng chuẩn "tình đầu quốc dân". Nữ diễn viên và Cha Tae Hyun hợp tác ăn ý, mang đến một tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Vẻ đẹp của Son Ye Jin được khen ngợi tựa "nữ thần" khiến khán giả mê mẩn. (Ảnh: TL)

Năm 2008, Son Ye Jin lại một lần nữa được mặc váy cưới khi cô tham gia bộ phim My Wife Got Married. Thời điểm đó, bà xã của Hyun Bin sánh đôi cùng nam diễn viên Kim Joo Hyuk. Lần này, "tình đầu quốc dân" có phần táo bạo hơn khi lựa chọn bộ váy cưới được thiết kế cúp ngực gợi cảm khoe khéo bờ vai trần nuột nà.



Son Ye Jin lại một lần nữa được mặc váy cưới khi cô tham gia bộ phim My Wife Got Married. (Ảnh: TL)

Sau đó, Son Ye Jin một lần nữa hóa cô dâu khi tham gia bộ phim Don't Look Back: The Legend Of Orpheus năm 2013. Dù thời gian thay đổi nhưng nhan sắc xinh đẹp của Son Ye Jin dường như không hề đổi thay.

Son Ye Jin một lần nữa hóa cô dâu khi tham gia bộ phim Don't Look Back: The Legend Of Orpheus. (Ảnh: TL)

Nhan sắc xinh đẹp không tì vết của cô dâu Son Ye Jin trên màn ảnh "đốn tim" khán giả. (Ảnh: TL)

Được biết, cô dâu Son Ye Jin sẽ mặc ba chiếc váy cưới khác nhau trong ngày trọng đại. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trong ngày trọng đại, cô dâu Son Ye Jin sẽ mặc ba chiếc váy cưới khác nhau. Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức ngoài trời tại Aston House, Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul. Phía công ty quản lý của cặp đôi cũng đưa ra thông báo, chỉ những người thân quen và hai bên gia đình tham dự. Lễ cưới thắt chặt an ninh, không cho truyền thông tác nghiệp nên hình ảnh đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin vô cùng ít ỏi.

Mới đây, The Fact công bố hình ảnh cô dâu Son Ye Jin bật khóc trong hôn lễ. Khi được cha dẫn vào lễ đường và trao tay cô cho chú rể Hyun Bin, "tình đầu quốc dân" đã không kìm nén được sự xúc động.

Cô dâu Son Ye Jin bật khóc trong ngày trọng đại. (Ảnh: The Fact)

Hình ảnh Hyun Bin nắm tay Son Ye Jin trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. (Ảnh: The Fact)