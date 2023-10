Thời gian vừa qua, nhiều đợt mưa lớn kéo dài khiến những vựa rau lớn bị ngập, úng, dập nát. Vì thế giá rau xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Tuy nhiên, cánh đồng trồng rau xanh, mướp đắng ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại có địa thế cao, thoát nước tốt nên không bị ảnh hưởng do mưa lớn.



Người dân xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phấn khởi thu hoạch rau cải lúc giá cao. Ảnh: Ng.T

Bên cạnh đó, điều kiện thổ nhưỡng tại đây cũng rất tốt, các loại rau xanh phát triển nhanh, cho năng suất cao. Hiện tại, người dân xã Nghi Thuận chủ yếu trồng các loại rau cải và mướp đắng. Bà con thu hoạch đến đâu được thu mua sạch đến đó với giá cao, gấp 3 đến 4 lần bình thường. Cứ ra đồng là có tiền tươi, ai cũng phấn khởi.

Ngoài rau xanh, quả mướp đắng ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng được thu mua với giá cao gấp 3 lần ngày thường. Ảnh: Ng.T

Trong đó, quả mướp đắng đang được thương lái thu mua với giá từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/kg. Nhờ vậy, chỉ cần một lần hái người dân cũng có thể thu về tiền triệu.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, chưa năm nào giá quả mướp đắng cao như hiện tại. Gia đình bà Lan trồng gần 2 sào mướp đắng, mỗi lứa thu hoạch được hơn 100kg quả mướp đắng. Với giá quả mướp đắng như hiện tại mỗi lần thu hoạch bà Lan bỏ túi hơn 1 triệu đồng.

Những ngày này, người dân xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cứ ra đồng là có tiền, ai cũng phấn khởi. Ảnh: Ng.T

Trong khi đó, giá rau cải cũng đang "lên đỉnh". Thương lái thu mua rau cải cũng ở mức 8.000 đến 9.000 đồng/kg. Bình quân một ngày có thể thu hoạch được từ 60 đến 80kg rau cải, chị Nguyệt có thể thu về hơn nửa triệu đồng.

Nhiều hộ chuyên canh cây hành tăm, trước đó có trồng xen rau cải vào các luống hành cũng "trúng lớn" khi rau cải được mùa, giá cao.

Người dân xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phấn khởi khi rau cải được thu mua với giá từ 8.000 đến 9.000 đồng/kg. Ảnh: Ng.T

Nghề trồng rau sạch tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã có từ lâu đời. Người dân chủ yếu trồng rau theo phương pháp hữu cơ, an toàn nên được thị trường rất ưa chuộng.

Rau xanh được trồng tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bằng phương pháp hữu cơ. Người dân hạn chế sử dụng các loại phân hóa học nên được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Ng.T

Bà Lê Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, toàn xã có hơn 20ha trồng rau xanh, cây mướp đắng mang lại thu nhập tốt cho người dân. Đặc biệt, khi thị trường khan hiếm, giá rau xanh tăng cao. Hội tăng cường hỗ trợ người dân quy trình trồng rau hữu cơ để nâng cao sản lượng và chất lượng, từ đó tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất.