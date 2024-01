Rét đậm rét hại dưới 10 độ C: Sáng nay nhiều trường cho học sinh nghỉ học, lùi giờ vào lớp

Rét đậm rét hại dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học, lùi giờ vào lớp

Sáng nay, 23/1, theo dự báo, nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ nên nhiều trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Ngay từ tối 22/1, nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gửi thông báo đến các phụ huynh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Giang Thanh Thủy, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Nhà trường đã gửi thông báo thông qua các nhóm chat của giáo viên với cha mẹ học sinh. Theo đó, hàng ngày các phụ huynh theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng. Đối với mầm non, phụ huynh cho các con nghỉ học nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Đối với bậc tiểu học, phụ huynh cho các con nghỉ học nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C".

Do nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C nên sáng nay học sinh toàn trường được nghỉ học.

Phụ huynh Hà Nội mặc ấm cho học sinh đi học. Ảnh: Tào Nga

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng thông tin, nhà trường căn cứ vào thời tiết mỗi buổi sáng để quyết định cho học sinh đi học hay nghỉ. Sáng nay, học sinh của trường được nghỉ do thời tiết dưới 10 độ.

Trường Tiểu học Phạm Tu, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng thông báo về việc cho học sinh nghỉ học do rét đậm vào 6h sáng ngày 23/1. Phụ huynh tự quản lý con.

Học sinh được nghỉ học do trời rét dưới 10 độ. Ảnh: CMH

Tuy nhiên, một số nhà trường thông báo vẫn sẽ mở cửa hoặc điều chỉnh giờ đón các em đồng thời tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho phụ huynh làm việc.



"Dự báo thời tiết từ thứ 2 đến thứ 6 có lúc nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Theo công văn của Phòng GDĐT gửi về, học sinh mầm non sẽ được nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C. Tuy nhiên, nhà trường hiểu về việc ba mẹ đi làm và không có người trông các con, vì vậy nhà trường vẫn tổ chức dạy học và chăm sóc các con bình thường", thông báo của một trường mầm non trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, gửi các phụ huynh trong tối 22/1.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nhà trường gửi thông báo tới phụ huynh về việc lùi giờ học sang 8h30 thay vì 8h như bình thường nếu nhiệt độ ngoài trời vào ngày mai dưới 10 độ C.

"Thực hiện Công văn của Sở GDĐT Hà nội về triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh, nhà trường thông báo tới phụ huynh một số nội dung sau: Theo dõi thông tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1 (hoặc "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1) vào 6h sáng hàng ngày. Nếu nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm đó dưới 10 độ nhà trường sẽ điều chỉnh lùi giờ học để đảm bảo sức khoẻ cho các con học sinh.

Cụ thể: 8h30 vào tiết 1. Giờ tan học không thay đổi. Thời tiết mưa lạnh, ba mẹ nhắc con mặc quần áo thật ấm, các bạn tự đi học nhớ mang áo mưa và ô", thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Tuân.

Trường tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) gửi thông báo tới phụ huynh toàn trường với nội dung: "Từ ngày 22-25/1, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ rét đậm, rét hại. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ học sinh bậc tiểu học có thể nghỉ học. Tuy nhiên, trong nền nhiệt độ đó, phụ huynh vẫn đưa con đi học, nhà trường vẫn sẽ bố trí lớp, giáo viên quản lý học sinh và tổ chức bán trú như bình thường".

Trước đó, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, trước đó đơn vị đã có công văn gửi tất cả các Phòng GDĐT của 30 quận, huyện, thị xã hướng dẫn, trong những ngày rét đậm, rét hại căn cứ điều kiện thời tiết, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học. Nhà trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục.

Trong khi đó, một số trường tại các tỉnh thành khác đã thông báo cho học sinh nghỉ học để phụ huynh chủ động sắp xếp công việc. Tại Bắc Giang, một số trường mầm non, tiểu học như Trường tiểu học Dĩnh Kế, Trường tiểu học Tân Mỹ, Trường tiểu học Tăng Tiến... đã có công văn gửi phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 23/1 để tránh rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/1

HÀ NỘI: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ; có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ: Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét hại; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 9-12 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TÂY NGUYÊN: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

NAM BỘ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.