Robert Downey Jr. sẽ trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai Doctor Doom trong bộ phim mới của "Avengers" mang tên "Avengers: Doomsday". Bộ phim do Joe và Anthony Russo đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi này với Marvel. Hai đạo diễn này sẽ thực hiện hai bộ phim mới của "Avengers": "Doomsday" và "Avengers: Secret Wars".

Dù Downey đã nói trong các cuộc phỏng vấn gần đây rằng anh sẵn sàng trở lại với Marvel, người hâm mộ cho rằng, anh sẽ tái xuất với vai Iron Man/Tony Stark. Tuy nhiên, việc Downey trở lại trong vai phản diện Victor von Doom đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng fan, bao gồm cả khán giả tại buổi giới thiệu của Marvel ở San Diego Comic-Con. Downey đã xuất hiện hoành tráng tại đây để công bố sự trở lại này.

Robert Downey Jr. trở lại Marvel với vai diễn đầy bất ngờ

Robert Downey Jr. sẽ trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong vai Doctor Doom. Ảnh: Variety.

Lần đầu tiên Downey xuất hiện với vai tỷ phú thiên tài Tony Stark là trong bộ phim "Iron Man" năm 2008, bộ phim mở màn cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel do Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, xây dựng. Trong 11 năm tiếp theo, Downey đã tái diễn vai này trong 10 bộ phim Marvel, bao gồm "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captain America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" và "Avengers: Endgame".

"Endgame" đã đánh dấu cái chết của Iron Man. Kevin Feige đã nhấn mạnh với tạp chí Vanity Fair vào tháng 12 năm ngoái rằng ông không có ý định thay đổi khoảnh khắc mang tính lịch sử, đầy cảm xúc này của Downey.

"Chúng tôi sẽ giữ nguyên khoảnh khắc đó và không đụng chạm vào nó nữa. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm để đạt được điều đó và chúng tôi sẽ không bao giờ muốn thay đổi nó bằng bất cứ cách nào", Feige nói về cái chết của Iron Man.

Như vậy, Downey sẽ trở lại với Marvel, nhưng không phải là Iron Man. Trong năm nay, nam diễn viên đã rất cởi mở về sự quan tâm của mình đến việc trở lại thương hiệu này. Khi nói chuyện với tạp chí Esquire sau khi giành giải Oscar cho vai diễn trong "Oppenheimer", Downey đã được hỏi liệu anh có quay lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel bây giờ khi anh chính thức là một người đoạt giải Oscar. Nam diễn viên không ngần ngại trả lời có.

"Rất sẵn lòng. Đó là một phần quá quan trọng trong DNA của tôi. Vai diễn đó đã chọn tôi. Và hãy nhìn xem, tôi luôn nói, "Đừng bao giờ đánh cược chống lại Kevin Feige". Ông ấy là người nắm giữ tất cả. Ông ấy sẽ luôn thắng", anh nói.

Tin tức về Victor von Doom tiếp tục là một điểm nhấn lớn trong năm của nam diễn viên. Vai diễn Lewis Strauss trong "Oppenheimer" của Christopher Nolan đã mang lại cho anh giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào tháng Ba. Gần đây nhất, Downey xuất hiện trong dàn diễn viên của mini-series "The Sympathizer" của Park Chan-wook trên HBO, nơi anh vào vai đặc vụ CIA Claude và một số vai diễn khác. Anh đã giành được đề cử Emmy cho nam diễn viên phụ xuất sắc.