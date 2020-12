Rộn ràng đón năm mới cùng chương trình “Kích hoạt Agribank E-Mobile Banking -Lộc vàng trao tay”

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, các khách hàng khách hàng đăng ký mới và kích hoạt dịch vụ Agribank E-Mobile Banking sẽ được tham gia 2 chương trình quay số trúng thưởng hấp dẫn:

Chương trình quay số may mắn tuần:

Cụ thể, mỗi hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình, các khách hàng cá nhân đăng ký mới và kích hoạt thành công dịch vụ Agribank E-Mobile Banking sẽ nhận được 1 mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng của tuần tương ứng để có cơ hội trúng:

- 3 Giải Nhất tuần: Mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC

- 50 Giải Nhì tuần: Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

Chương trình ưu đãi tuần áp dụng trong thời gian 7 tuần (từ 28/12/2020 đến hết 14/2/2021)

Chương trình quay số may mắn cuối chương trình:

Bên cạnh các giải thưởng hấp dẫn hàng tuần dành cho 371 khách may mắn, các khách hàng cá nhân đăng ký mới và kích hoạt thành công dịch vụ Agribank E-Mobile Banking nhưng chưa may mắn nhận được giải thưởng tuần sẽ được tiếp tục sử dụng mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn cuối chương trình để có cơ hội trúng 1 Giải đặc biệt là 1 lượng vàng miếng SJC.

(*Lưu ý: Mã số dự thưởng sẽ được gửi cho khách hàng thông qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking).

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây

Cuối năm, nhu cầu giao dịch, thanh toán của người dân tăng cao, với ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, các giao dịch tài chính đơn thuần sẽ được xử lý nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, công sức…bên cạnh đó, với nhiều các tiện ích gia tăng, các tính năng hữu ích, hỗ trợ đắc lực trong cuộc sống thường ngày như: Thanh toán qua mã VNPAY-QR, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, đặt vé tàu xe, mua vé xem phim…. ứng dụng Agribank E-Mobile Banking đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người dân trong nhịp sống hiện đại ngày nay.

Quý khách hàng có thể thực hiện đăng ký sử dụng ứng dụng tại tất cả các Chi nhánh/Phòng giao dịch Agribank trên toàn quốc. Chi tiết xin liên hệ hotline 1900558818 - 024.32053205 hoặc 1900555577.