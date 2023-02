Sáng ngày 2/2, chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức nghi lễ rước nước linh thiêng khai xuân lễ hội. Đoàn rước gồm vài chục thuyền, trong đó có hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ.



Nghi lễ rước nước diễn ra sáng 2/2 tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Gia Khiêm

Sau lễ khai mạc là nghi thức rước nước. Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, đi quanh cây nêu 3 vòng và mang nước từ đó lên chùa Ngọc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, đoàn rước đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiêng rộn ràng, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.

Rộn ràng nghi lễ rước nước chùa Tam Chúc. Clip: Thanh Tùng

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là nguồn sống của nhân loại.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc tại lễ rước nước ngày khai xuân chùa Tam Chúc. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam mang nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc. Nước được lấy ở nơi sâu nhất trong lòng hồ và là nguồn nước sạch nhất.

Văn hoá Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. 10 chiếc bình gốm được lấy đầy nước và đặt trên 5 thuyền hoa.

Nước được từ từ chuyển lên xe. Ảnh: Gia Khiêm

Mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do thanh niên trai tráng đẩy ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc.

Đoàn rước nước hân hoan trong tiếng trống, chiêng. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều người dân và phật tử đứng theo dõi lễ rước nước. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Loan, lái thuyền chùa Bái Đính được điều về Tam Chúc cho biết: "Tôi được mời về chùa Tam Chúc từ ngày hôm qua. Tôi vinh dự được chở nhiều vị khách tham gia lễ rước nước. Mong rằng du khách dự lễ cầu an và khai xuân tại chùa sẽ có một năm may mắn, bình an và tài lộc".

Đây là lần thứ 3 lễ rước nước diễn ra tại chùa Tam Chúc. Đông đảo người dân, phật tử từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dâng hương.