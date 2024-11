Rosé đưa Blackpink trở lại Top 1 danh tiếng sau 9 tháng

Nhóm nhạc nữ Kpop Blackpink. Ảnh: Naver

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng 11 dành cho các nhóm nhạc nữ Kpop.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 10.10 đến 10.11.

Blackpink vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tháng này sau khi chứng kiến mức tăng điểm số khổng lồ 224,63%, nâng tổng điểm của nhóm lên 12.644.046 trong tháng 11.

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của họ bao gồm "Rosé", "APT." và "hội chứng". Trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất gồm "kỷ lục", "thú vị" và "hạnh phúc". Phân tích tích cực - tiêu cực của nhóm cho thấy 94,58% phản ứng tích cực.

Màn tái xuất solo của Rosé với đĩa đơn “APT.” kết hợp ngôi sao nhạc pop Bruno Mars đã tạo cơn sốt suốt 1 tháng qua. Rosé thiết lập hàng loạt kỷ lục như nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu Apple Music toàn cầu, nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt Top 1 Spotify toàn cầu, “APT.” là bài hát Kpop có nhiều ngày đứng hạng 1 nhất trên Spotify Mỹ.

Rosé đã góp phần lớn đưa Blackpink trở lại vị trí số 1 danh tiếng nhóm nhạc nữ sau 9 tháng. Lần gần nhất nhóm đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng này là tháng 1.2024.

Aespa giữ vững vị trí số 2 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.900.820 điểm, tăng nhẹ 1,25% điểm số so với tháng trước.

IVE vẫn giữ vị trí thứ 3 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.568.377. Trong khi LE SSERAFIM tụt xuống hạng 4 với số điểm là 3.256.346.

Cuối cùng, (G)I-DLE lọt vào Top 5 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.722.186 điểm, tăng 4,20% so với tháng 10.

Hạng 6 đến 30 lần lượt là: Fifty Fifty, Red Velvet, TWICE, Oh My Girl, NMIXX, Baby Monster, fromis_9, ILLIT, Purple Kiss, tripleS, H1-Key, MAMAMOO, StayC, Apink, ITZY, Girls’ Generation, Dreamcatcher, Girl’s Day, MEOVV, cignature, Kep1er, WJSN, RESCENE, EXID, APRIL.