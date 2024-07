3 chị em rủ nhau tắm suối, 2 bé gái đuối nước tử vong thương tâm

Ngày 2/7, lãnh đạo UBND xã Xuân An (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong.

Rủ nhau tắm suối, hai chị em họ đuối nước tử vong. Ảnh: Xuân Nguyễn

Thông tin ban đầu, sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1/7, khi nhóm 3 chị em rủ nhau ra khu vực suối Khe Hon ở xã Xuân An để tắm. Trong lúc tắm, cháu gái B.V.A (12 tuổi, ở khu Trần Thịnh, xã Xuân An, huyện Yên Lập) và cháu Đ.K.L (12 tuổi, ở khu 8, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập) không may bị đuối nước.

Thấy vậy, bé trai đi cùng (em ruột của cháu B.V.A) đã chạy ra ngoài khu vực suối tri hô để mọi người đến ứng cứu.

Nhanh chóng, một số người dân tiếp cận hiện trường tìm kiếm hai em đuối nước. Khi đưa lên bờ, hai cháu gái đã tử vong.

Lãnh đạo xã Xuân An cũng cho biết thêm, 2 cháu không may đuối nước tử vong là chị em họ, nhà ở gần nhau. Khu vực 2 cháu gái gặp nạn là suối tự nhiên cách xa khu dân cư, vắng vẻ, thường không có người tắm.