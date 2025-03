Rút dây cắm sạc điện thoại, một nam sinh bị điện giật tử vong

Chiều 20/3, Trường THCS An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, hiện nhà trường đang cùng gia đình lo thủ tục đám tang cho học sinh Vương Chấn H. (15 tuổi, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, hiện là học lớp 9/1 Trường THCS An Ninh) bị điện giật tử vong khi chuẩn bị đến trường đi học.

Nhà học sinh Vương Chấn. H (15 tuổi, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, học sinh trường THCS An Ninh) bị điện giật. Ảnh: Thiên Long

Theo gia đình, khoảng 13 giờ ngày 19/3, em H. vừa tắm xong chuẩn bị thay quần áo để đến trường. Do điện thoại đang sạc pin, tay em lau chưa khô nên khi rút dây sạc ra khỏi ổ cắm điện, bất ngờ bị điện giật tử vong.

Trường THCS An Ninh cho biết, hoàn cảnh của em nhiều khó khăn. Em H. là học sinh giỏi, ngoan hiền, được thầy cô và các bạn quý mến.

Một số người cùng ấp đã tổ chức vận động, quyên góp giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.