Sa Pa chào mừng những du khách đầu tiên đến tham quan dịp năm mới

Clip: UBND thị xã Sa Pa tổ chức chương trình đón những du khách đầu tiên đến với Sa Pa.

Chương trình chào mừng những du khách đầu tiên đến với Sa Pa được tổ chức tại Công viên Vạn Xuân, khu vực trung tâm của thị xã Sa Pa đã diễn ra với những tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc các dân tộc Sa Pa do chính các nghệ nhân đến từ Đội văn nghệ các xã trên địa bàn thị xã Sa Pa biểu diễn.

Điểm nhấn của Chương trình là nghi lễ Then cầu may và buộc chỉ may mắn cho đại biểu và 120 du khách đầu tiên đến Sa Pa do các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày xã Bản Hồ thực hiện.

Các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc các dân tộc Sa Pa. Ảnh: Quỳnh Hải.

Ban Tổ chức đã tặng hoa và những món quà ý nghĩa cho những vị khách đầu tiên đến Sa Pa trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón một năm mới nhiều niềm vui, may mắn.

Ông Trần Văn Duyệt - du khách đến từ Nam Định chia sẻ: "Trong dịp đầu xuân năm mới, Sa Pa là điểm đến đầu tiên của tôi. Bởi, mảnh đất và con người nơi đây rất thân thiện, gần gũi và mến khách. Tôi cảm ơn chính quyền thị xã Sa Pa đã tổ chức chương trình đón những du khách đầu tiên và tặng những món quà rất ý nghĩa đối với du khách chúng tôi.

Những du khách đầu tiên đến với Sa Pa được chính quyền thị xã tặng quà. Ảnh: Tuệ Linh.

Chương trình chào mừng những du khách đầu tiên được thị xã Sa Pa tổ chức thường niên hàng năm vào ngày mùng 1 tết Dương lịch. Qua đó khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của phát triển du lịch dịch vụ tại thị xã Sa Pa, hướng đến một năm mới nhiều đổi mới và thành công.

Ông Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quỳnh Hải.

Ông Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Hoạt động tổ chức đón du khách đầu tiên đến với Sa Pa trong dịp năm mới là hoạt động đã được tổ chức trong nhiều năm qua. Hoạt động này thực sự có ý nghĩa để chúng ta chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến với Sa Pa. Hy vọng rằng, thông qua hoạt động này, trong năm mới 2023, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ đón được thật nhiều khách đến tham quan và trải nghiệm.

Chương trình thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: Quỳnh Hải.

Trong giai điệu rộn ràng của ca khúc "Happpy New Year" được ngân vang, các đại biểu, du khách trong nước và quốc tế đã cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất với một năm mới 2023 nhiều khởi sắc phát triển du lịch tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Đặc biệt hơn nữa, đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 120 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra vào năm 2023.