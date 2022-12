Trên địa bàn thị xã Sa Pa hiện có hơn 300 cơ sở nuôi cá nước lạnh, trong đó có 8 cơ sở sản xuất cá giống quy mô lớn, mỗi năm cung cấp cho thị trường 5,7 triệu con giống.

Sản xuất cá nước lạnh đòi hỏi kỹ thuật cao, đồng thời chịu rủi ro lớn. Điều kiện thời tiết mùa đông không thích hợp cho sản xuất cá tầm giống, nhưng bằng mọi biện pháp kỹ thuật, các trại cá tầm giống ở Sa Pa đang tập trung chống rét với mong muốn cung cấp cho thị trường cá giống chất lượng.

Trại nuôi cá tầm của anh Nguyễn Đức Thuận, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã vận hành hệ thống bể điều hòa với hai điều hòa tổng cân bằng nhiệt độ mặt nước.

Trại cá giống của anh Nguyễn Đức Thuận ở độ cao tương đương 3.000 m so với mực nước biển, thuộc tổ 4, phường Sa Pả.

Từ đầu mùa đông đến nay, nhiệt độ thấp nhất ở trại cá là 1 độ C, trong khi nhiệt độ lý tưởng để ương cá giống là 14 - 15 độ C.

Để đảm bảo nước duy trì ở nhiệt độ này, trại cá của anh Nguyễn Đức Thuận phải vận hành hệ thống bể điều hòa với hai điều hòa tổng cân bằng nhiệt độ mặt nước sau đó dẫn bằng đường ống tới các bể, có thời điểm còn phải sử dụng sục làm ấm nước những ngày giá rét.

Nhưng theo anh Thuận, kỹ thuật phức tạp nhất là người nuôi phải chú ý cân nhiệt để trứng chuẩn bị ấp và nước có nhiệt độ bằng nhau. Mỗi tháng, riêng chi phí cho hệ thống điều hòa nguồn nước là 20 triệu đồng.

Mỗi năm, trại cá xuất 2 triệu con cá tầm giống ra thị trường với giá bán bình quân 10.000 đồng/con. Lợi nhuận sản xuất cá tầm giống lớn, do vậy, nhiều người muốn làm chủ kỹ thuật sản xuất cá giống nhưng không phải ai cũng thành công.

Anh Nguyễn Đức Thuận cho biết: Người sản xuất cá giống luôn phải chú ý đến nhiệt độ nguồn nước, nhất là thời điểm mùa đông. Sa Pa đang trong thời điểm giá lạnh, do vậy tôi và công nhân của trại cá nhiều đêm không ngủ để canh nhiệt độ và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tỷ lệ trứng nở, hạn chế thấp nhất tình trạng con giống không đạt chất lượng.

Năm 2019, vì chưa làm chủ được kỹ thuật điều hòa nhiệt độ nên gia đình bị thiệt hại, tỷ lệ cá dị tật cao, cá chết nhiều.

Ô Quý Hồ là một trong những địa bàn lạnh nhất của Sa Pa nên ở đây rất ít hộ sản xuất thành công cá giống. Kỹ thuật cao, rủi ro lớn, trong 2 năm dừng sản xuất cá giống do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, đến tháng 7/2022, nhận thấy thị trường đã hồi phục, gia đình anh Trần Chung Hưng tiếp tục sản xuất giống cá tầm.

Bộ sục nhiệt tự chế đảm bảo giữ nhiệt độ nước luôn ổn định trong bể nuôi cá tầm ở Sa Pa (Lào Cai).

Mùa đông năm 2022, thời điểm nhiệt độ ở Ô Quý Hồ xuống thấp nhất là -1 độ C, xuất hiện băng giá. Trong điều kiện thời tiết như vậy, gia đình anh Hưng phải vận hành hệ thống điều hòa cân bằng nhiệt độ nguồn nước, những ngày nhiệt độ giảm sâu, phải kết hợp cả biện pháp thổi khí nóng để đảm bảo nhiệt độ ổn định cho nguồn nước.

Ngoài ra, do nguồn điện ở địa phương không ổn định, gia đình anh Hưng phải dự phòng hệ thống điều hòa thủ công chạy bằng than củi, than tổ ong. Mùa đông, gia đình anh Hưng tốn 26 triệu đồng/tháng để vận hành hệ thống điều hòa nước.

Theo anh Trần Chung Hưng, mỗi năm cơ sở của gia đình xuất bán 600 nghìn con cá giống ra thị trường, nhờ có kinh nghiệm sản xuất, đến nay, gia đình không thiệt hại nhiều nhưng vẫn có những năm trời quá lạnh, nguồn điện không ổn định nên tỷ lệ cá giống chết nhiều, không đảm bảo chất lượng.

Mùa đông không phải điều kiện lý tưởng để các cơ sở ở Sa Pa sản xuất cá tầm giống nhưng nếu ương giống cá tầm thành công vào mùa này sẽ đem lại giá trị kinh tế cao. Chính vì vậy, giải pháp chống rét được các trại cá đặc biệt quan tâm. Không ít trại cá đầu tư lớn để trang bị hệ thống điều hòa nước tốt nhất.

Năm 2022, những người nuôi cá hồi, cá tầm ở thị xã Sa Pa thắng lớn. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, sản lượng cá nước lạnh trên địa bàn trong năm ước đạt 655 tấn, tăng 95 tấn so với năm 2021, giá bán bình quân cá hồi đạt 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg, có thời điểm đạt 400.000 đồng/kg, cá tầm 200.000 đồng - 260.000 đồng/kg.

Du lịch hồi phục nên thị trường tiêu thụ cá nước lạnh ổn định, nhiều hộ đầu tư nuôi cá nước lạnh, kéo theo nhu cầu về con giống tăng cao. Giá cá giống bình quân 5.000 đồng/con đối với cá hồi, 10.000 đồng/con đối với cá tầm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, mùa đông xuân 2022 - 2023, trên địa bàn thị xã Sa Pa có khoảng 4 - 5 đợt rét đậm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Sa Pa tại văn bản số 4015/UBND-KT ngày 15/12/2022 về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho thủy sản, Phòng Kinh tế thị xã đã tích cực tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước lạnh cần có phương án điều tiết, tích trữ nước...

Các cơ sở nuôi thủy sản cũng chuẩn bị các máy móc, thiết bị cần thiết (máy bơm, máy sục khí, máy tạo dòng, hệ thống lọc bán tuần hoàn...) để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để biết nhiệt độ hằng ngày, từ đó điều chỉnh lượng thức ăn cho cá phù hợp.

Thực hiện đúng các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn kết hợp kinh nghiệm tự tích lũy về các biện pháp phòng, chống rét cho cá tầm giống sẽ giúp các cơ sở bảo vệ an toàn sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp cuối năm.