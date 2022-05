Sa Pa thu gần 300 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Clip: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tại Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sa Pa: Doanh thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022, ước đạt gần 300 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê, ước tính trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022 năm nay, Sa Pa đón 98.000 lượt khách trong nước và quốc tế tham quan, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 295 tỷ đồng, tăng 122% so với kỳ nghỉ nghỉ lễ năm 2019 (thời kỳ cao điểm nhất của du lịch Sa Pa); tăng 755% so với năm 2020 và tăng 225% so với năm 2021.

Cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4 tại Ga đi cáp treo Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bá Hiếu.

Thị xã Sa Pa tổ chức nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết: Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị xã Sa Pa và các khu, điểm du lịch đã tổ chức 9 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch để thu hút khách, như: Cuộc đua "Võ ngựa trên mây" tại khu vực cáp treo Fansipan; Lễ hội đá và hoa tại Khu du lịch Hàm Rồng; Lễ hội văn hóa bản Mông tại điểm du lịch Cát Cát; chương trình khám phá văn hóa dân tộc tại xã Tả Phìn.

Du khách trải nghiệm ngày hội văn hóa bản Mông tại Khu du lịch Cát Cát. Ảnh: Hoàng Vượng.

Ngoài ra, tại khu vực trung tâm thị xã gồm 5 sự kiện chính: Carnaval đường phố vào chiều 30/4 và sáng 1/5; chương trình văn nghệ dân gian "Hương sắc Sa Pa" tại sân Quần vào tối 30/4 và 1/5; đêm chợ tình Sa Pa vào tối 30/4 tại "Lễ hội hoa và thổ cẩm"; Ngày hội quà tặng lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch diễn ra từ ngày 29/4 - hết ngày 3/5.

Du khách thập phương đã được trải nghiệm không gian văn hoá đặc sắc tại thị xã Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Các chương trình sự kiện đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, công phu. Mặc dù thời tiết không quá ủng hộ do trong đêm và sáng ngày 304 và 1/5 trời mưa nhưng vẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và có những phản hồi tích cực về các hoạt động.

Đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thị xã Sa Pa dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Anh Trần Minh Hiếu, du khách đến từ tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, mọi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng và bản sắc văn hóa ở Sa Pa rất độc đáo, nhất là chúng tôi còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ..."

Không gian trải nghiệm ngập tràn thổ cẩm và hoa tại thị xã Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Còn anh Lê Quốc Anh, du khách đến từ tỉnh Bình Thuận, phấn khởi: "Sau bao nhiêu lần lỡ hẹn những chuyến du lịch cùng gia đình do dịch Covid-19, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tôi chọn Sa Pa là điểm đến đầu tiên. Đến Sa Pa tôi như đang hòa mình vào một không gian đầy sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc cùng những lễ hội độc đáo. Thời tiết ở đây thật tuyệt vời, mặc dù đang mùa hè nhưng khi đến Sa Pa cứ như đang mùa đông vậy"

Sa Pa điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Đức An.

Sa Pa không xảy ra tình trạng cháy phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ năm nay, Sa Pa đón khoảng 10.000 lượt xe đến từ các địa phương khác nhưng công tác phân luồng giao thông được tổ chức tốt. Thị xã Sa Pa đã thông báo về các vị trí đỗ xe cho du khách, đồng thời, nghiêm cấm các xe to vào khu vực nội thị vì vậy không gây ra những ách tắc kéo dài.

Phân cảnh bắt vợ của người Mông được tái hiện chân thực trong đêm tái hiện chợ tình Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Về dịch vụ lưu trú, thị xã Sa Pa có 582 cơ sở lưu trú du lịch phục vụ khách du lịch. Trong đó, có 2 khách sạn 5 sao; 6 khách sạn 4 sao; 11 khách sạn 3 sao, còn lại là khách sạn từ tiêu chuẩn 2 sao trở xuống và nhà lưu trú đạt tiêu chuẩn. Tổng số hơn 6.000 phòng, với trên 18.000 giường, đảm bảo sức chứa từ 20.000 - 40.000 lượt khách/đêm.

Du khách tham quan gian hàng chợ đêm tại thị xã Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Công suất buồng phòng của Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ đạt từ 60 - 98% tập trung ở phân khu cao cấp và cao điểm vào ngày 30/4 và 1/5. Không có hiện tượng cháy phòng trong kỳ nghỉ lễ.

Giá dịch vụ có tăng so với ngày thường nhưng vẫn nằm trong khu giá niêm yết, chất lượng dịch vụ ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn theo từng hạng sao.

Đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm đỉnh núi Fansipan. Ảnh: Hoàng Vượng.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng đều có cơ sở vật chất tốt, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có tình trạng chặt chém về giá.

Bằng nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch Sa Pa, bước đầu đạt những kết quả khá ấn tượng từ những hoạt động khai hội mùa du lịch hè hấp dẫn. Đây là tín hiệu rất mừng đối với ngành du lịch tỉnh Lào Cai nói chung và du lịch Sa Pa nói riêng.