Khách du lịch háo hức chào đón thông tin "cánh cửa" du lịch châu Âu rộng mở hơn nữa từ 1/5. (Ảnh: Hotels.com)

Italia hủy bỏ thủ tục test online phức tạp từ ngày 1/5

Trước đó Italia quy định: Khách hàng vẫn phải đeo khẩu trang để vào nhà hàng, quán bar dù sau đó họ có thể tháo ra để ăn uống. Còn từ 1/5 điều mọi người đều mong chờ từ hơn 2 năm qua đã thành sự thật.

Kể từ ngày 1/5, khách du lịch đến Italia không còn phải điền vào EU Passenger Locator Form (Biểu mẫu định vị hành khách của Liên minh châu Âu) - một hình thức test online phức tạp khi làm thủ tục check-in tại sân bay. (Ảnh: liveinitalymag)

Đồng thời Italia cũng loại bỏ cả Health Pass (Thẻ Sức khỏe, còn gọi là Thẻ Xanh) vốn được yêu cầu để vào nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập Gym và những nơi tập trung đông người khác. Tuy nhiên tấm Thẻ Xanh (cung cấp bằng chứng đã tiêm vaccine, phục hồi sau khi nhiễm Covid-19 hoặc test âm tính gần đây) vẫn được yêu cầu khi tới bệnh viện và viện dưỡng lão.

"Điều này tốt hơn nhiều… Hãy cùng nhau nói cuộc sống bình thường đang trở lại, một cuộc sống tự do" - Andrea Bichler, một khách du lịch Italia đến từ Trentino Alto Adige chia sẻ. (Ảnh: Getty)

Italia cũng hủy bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở không gian trong nhà, bao gồm cả trong siêu thị, nơi làm việc và trong cửa hàng. Nhưng đeo khẩu trang vẫn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, trong rạp chiếu phim, tại tất cả các cơ sở y tế và viện dưỡng lão.

Với những điểm đến đẹp như thiên đường này, Italia từng đón gần 100 triệu khách du lịch năm 2019. (Ảnh: thrillophilia)

Italia phải chịu cảnh thất thu mạnh về du lịch năm 2020 do Covid-19. Sang năm 2021 mới chỉ phục hồi một phần - đón 23,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,4% so với năm 2020, nhưng chỉ bằng khoảng 41% so với con số kỷ lục gần 100 triệu khách du lịch của năm 2019.

Khách du lịch tràn ngập các bãi biển, quán bar, nhà hàng Hy Lạp trước thềm 1/5

Báo chí quốc tế ngày 1/5 dẫn nguồn tin từ cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp thông báo: Hy Lạp đang dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng Covid-19 với cả các chuyến bay nội địa và quốc tế, ngoại trừ quy định đeo khẩu trang tại sân bay và trên chuyến bay.

Trước đó hành khách và khách du lịch đi máy bay cần xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm âm tính với test Covid-19 hoặc gần đây đã khỏi bệnh.

Hy Lạp đang dỡ bỏ tất cả hạn chế với các chuyến bay nội địa và quốc tế, chỉ yêu cầu nhân viên và hành khách đeo khẩu trang tại sân bay và trên chuyến bay. (Ảnh: tornosnews.gr)

Trên thực tế, việc nới lỏng các quy định phòng Covid-19 đã được Hy Lạp thực hiện trước ngày Chủ nhật 1/5. Trên đảo du lịch nổi tiếng Mykonos khách du lịch đã tràn ngập các bãi biển, quán bar và nhà hàng dịp cuối tuần trước Orthodox Easter holiday (Lễ Phục sinh Chính thống giáo - 24/4).

Một số chủ cơ sở du lịch cho biết rằng công việc kinh doanh của họ dịp này là tốt nhất trong vài năm qua. Tiến triển đó được dự đoán còn tiếp diễn qua kỷ nghỉ lễ 1/5 kéo dài.

Tuy Hy Lạp đã bãi bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine từ ngày 1/5, nhưng trước mắt vẫn có thời hạn tới 31/8. Sau đó tùy tình hình thực tế nhà chức trách sẽ xác định xem có cần khôi phục lại quy định này hay không. (Ảnh: Thomson/Reuters)

Quy định hạn chế số khách hàng tại các không gian trong nhà cũng đã được hủy bỏ tại Hy Lạp, nhưng đeo khẩu trang vẫn là cần thiết trong các không gian trong nhà và trên xe cộ. Đồng thời các chuyên gia cũng khuyến cáo vẫn nên đeo khẩu trang trong những trường hợp tập trung đông người như xem ca nhạc…

Cũng như Italia, Hy Lạp là một trong những quốc gia điểm đến hút khách nhất châu Âu và trên thế giới. (Ảnh: covenewsportal)

Thời trước Covid-19, Hy Lạp từng đón 31,3 triệu khách du lịch năm 2019. Năm 2021 Hy Lạp đón 15,2 triệu khách du lịch - tăng gần 8 triệu so với năm 2020, nhưng vẫn còn chưa bằng 1/2 mức trước Covid-19. Hy Lạp hiện đang hy vọng 2022 sẽ là năm du lịch kỷ lục mới.