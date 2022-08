Sacombank tiếp tục được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Ngày 1108/2022 vừa qua, Sacombank được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022" (Best Companies to Work for in Asia). Đây là năm thứ hai liên tiếp Sacombank nhận được giải thưởng danh giá này.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là giải thưởng thường niên của HR Asia – Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc chất lượng tại khu vực châu Á. Cuộc khảo sát chuyên sâu của HR Asia cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn đầy đủ về nhu cầu, mong muốn và mức độ gắn kết của nhân viên thông qua khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên dựa trên ba yếu tố: Cấu trúc nhân sự (Core), yếu tố cá nhân (Self), và tập thể (Group). Kết quả khảo sát của Sacombank ở cả ba tiêu chí đều cao vượt bậc so với mức bình quân của thị trường.

Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tư mạnh nhất vào lĩnh vực công nghệ, chú trọng hiện đại hóa công tác quản trị, đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự. Từ năm 2020, Sacombank ký kết hợp tác với NGS và HR Path để triển khai giải pháp quản trị nhân sự SAP SuccessFactors theo công nghệ Cloud, số hóa gần như hoàn toàn mọi quy trình quản trị nguồn nhân lực. Đến năm 2022, hệ thống SuccessFactors đã đưa các phân hệ tiếp theo đi vào hoạt động như Quản lý hoạt động học tập; Quản trị lộ trình nghề nghiệp và Quản trị nhân sự kế thừa, tạo điều kiện cho CBNV chủ động xây dựng kế hoạch để rèn luyện và bổ sung các kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm đạt đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Sacombank còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao, đồng bộ và chuẩn hóa năng lực nhân viên thông qua chuỗi chương trình đào tạo Live Learning Day. Các buổi đào tạo về giải pháp nâng cao hiệu suất bán hàng, về các xu hướng thanh toán số, nghiên cứu hành vi và nhu cầu khách hàng… được thiết kế nhằm kích thích đổi mới suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm việc, tạo bước đệm để nhân sự đột phá và vươn lên trong công việc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 400 khóa học được triển khai với 86.000 lượt CBNV tham gia học tập. Không chỉ tập trung vào phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, Sacombank còn có nhiều chính sách phúc lợi và tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống, duy trì tốt nhất chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên. Tại thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng đã vận động và hỗ trợ CBNV hoàn thành tiêm phòng Covid-19, hỗ trợ chi phí điều trị, hỗ trợ cung cấp thực phẩm và, phân phối hơn 20.000 "Túi chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà". Sacombank cũng đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình thể thao khuyến khích lối sống lành mạnh và giải tỏa căng thẳng sau thời gian làm việc. Điển hình, phong trào "Sức trẻ Sacombank" không chỉ thu hút cán bộ nhân viên Sacombank tham gia mà còn nhận được sự quan tâm từ khách hàng, những người yêu thể thao bởi phương thức tổ chức hiện đại (chạy trực tuyến kết hợp ứng dụng di động phân tích chỉ số rèn luyện) và thông điệp ý nghĩa khi kết hợp thể thao với các chương trình cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện. Việc được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022" là niềm vinh dự, đồng thời cũng là minh chứng cho tầm nhìn đúng đắn của lãnh đạo ngân hàng trong việc nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển của mỗi CBNV. Chính thức ra mắt thẻ tín dụng liên kết Sacombank Bamboo Airways Platinum 29/07/2022 15:00

