Samsung ấp ủ bộ sạc nhanh siêu tốc, người dùng nóng lòng chờ đợi

Sạc nhanh là xu hướng mới nhất mà các thương hiệu điện thoại thông minh đang quyết liệt theo đuổi. Đầu năm nay, OPPO đã gây chú ý bằng cách giới thiệu công nghệ sạc nhanh UltraDART 125W cực khủng của mình, được cho là có thể nạp đầy pin 4.000mAh chỉ trong 20 phút.

Đồng thời, công ty cũng tiết lộ công nghệ sạc nhanh không dây AirVOOC 65W.

Ảnh: IThomes.

Ngoài OPPO, Realme, iQoo và Xiaomi cũng đã giới thiệu hoặc xác nhận các giải pháp sạc nhanh 100W + tương ứng của họ. OnePlus cũng đã xác nhận vào tuần trước rằng, OnePlus 8T sắp tới sẽ được hỗ trợ sạc nhanh 65W.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là những gã công nghệ khổng lồ trong ngành như Samsung và Apple lại muộn hơn một chút. Tuy nhiên, có vẻ như Samsung cuối cùng cũng đã động thái nhất định, và sẽ giới thiệu công nghệ sạc nhanh 65W cho chiếc flagship Galaxy S tiếp theo của mình.

Mới đây, một nhóm GalaxyClub đến từ Hà Lan thông qua trang cộng đồng công nghệ Sammobile chia sẻ thông tin về bộ sạc nhanh mới 65W có số model EP-TA865, hứa hẹn sẽ mang đến một bước tiến đáng kể so với bộ sạc chuyển đổi 45W của công ty có ở hiện tại.

Ảnh: IThomes.

Thực ra, có hai lý do để khẳng định rằng đây có thể là Bộ sạc mới của Samsung. Đầu tiên, nó được chứng nhận từ Cơ quan Nghiên cứu Vô tuyến Quốc gia tại Hàn Quốc, và được liệt kê là bộ chuyển đổi sạc nhanh. Ngoài ra, nó dường như sẽ được sản xuất bởi công ty Solum Vina Co Ltd tại thị trường Việt Nam.

Thứ hai, bộ sạc này có số model tương tự như bộ sạc nhanh 45W đã ra mắt trước đó là EP-TA845. Tất cả những điều này cho thấy rằng, số model EP-TA865 thực sự là một bộ sạc nhanh mới, chứ không phải là một smartphone hay máy tính bảng mới nào khác.

Ảnh: IThomes.

Hiện tại, chúng ta không biết liệu Samsung có xuất xưởng bộ sạc nhanh công suất 65W này cùng các chiếc flagship dòng Galaxy S tiếp theo (Galaxy S21 hoặc Galaxy S30) hay không, hay nó sẽ được bán riêng lẻ, độc lập.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ chi tiết cụ thể nào về thông số kỹ thuật bộ sạc nhanh 65W của Samsung.

Huỳnh Dũng