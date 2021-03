Samsung Galaxy Fold 2 giảm giá sốc, người dùng có "bạo tay"?

Samsung Galaxy Fold 2 giảm giá cực mạnh

Theo ghi nhận tại nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ, Samsung Galaxy Fold 2 đang giảm giá mạnh. Cụ thể, Galaxy Fold 2 hàng chính hãng đang được nhiều cửa hàng chào bán với giá 42 triệu, giảm 8 triệu so với mức giá cũ là 50 triệu đồng. Tại một số hệ thống bán lẻ khác, giá của mẫu điện thoại này thậm chí còn gây sốc hơn khi chỉ giữ ở mức 41 triệu đồng.

Như vậy, nếu so với giá gốc, có thể thấy giá Samsung Galaxy Fold 2 hiện nay đã giảm tới 12 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm giá kỷ lục đối với một sản phẩm chính hãng hiện đang mở bán.





Do hàng chính hãng giảm sâu, giá Samsung Galaxy Fold 2 trên thị trường điện thoại cũ cũng có sự dao động mạnh. Theo đó, người dùng có thể dễ dàng tìm mua một chiếc Galaxy Fold 2 chính hãng đã qua sử dụng trên các sàn thương mại điển tử với mức giá khoảng 32 triệu đồng. Với hàng xách tay like new, người mua thậm chí có thể tìm thấy những chiếc Galaxy Z Flip được bán với giá chỉ 28 triệu đồng.

Lý do chính khiến Samsung Galaxy Fold 2 vì với xu hướng thắt lưng buộc bụng của người dùng, doanh số của cả Galaxy Fold 2 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thêm vào đó, những tin đồn về việc ra mắt Samsung Galaxy Fold 3 mới khiến giá Galaxy Fold 2 bị điều chỉnh giảm nhanh và mạnh đến như vậy.





Samsung Galaxy Fold 2 - Siêu phẩm màn hình gập

Samsung Galaxy Z Fold2 5G là thế hệ smartphone màn hình gập cao cấp tiếp theo của Samsung ra mắt vào tháng 9/2020. Máy có thiết kế màn hình gập với nhiều nâng cấp đáng giá, hiệu năng siêu khủng tích hợp kết nối mạng 5G nhanh nhất hiện nay. Công nghệ pin kép đáp ứng mọi trải nghiệm của bạn trong suốt ngày dài.

Bản lề trên Z Fold2 5G cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Thay đổi chế độ gập mở mới và sử dụng thiết kế bản lề ẩn giúp thao tác đóng mở hoàn hảo hơn. Samsung Galaxy Fold 2 sở hữu công nghệ màn hình Dynamic AMOLED 2X ở màn hình gập và Super AMOLED ở màn hình phụ.

Samsung Galaxy Fold 2 được trang bị vi xử lý Snapdragon 865+ 8 nhân vô cùng mạnh mẽ, trong đó 4 nhân tốc độ cao nhất lên đến 3.09 GHz kết hợp với RAM 12 GB chuẩn LPDDR5 mới.

Samsung Z Fold 2 được trạng bị cụm 3 camera sau, với camera chính 12Mp, bên cạnh đó là camera tele với khả năng zoom quang 5x. Với độ phân giải camera cao cho phép người dùng chụp được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với độ phân giải cao. Camera selfie 10MP cho hình ảnh tự sướng chất lượng. Z Fold 2 hoàn toàn có thể cho bạn khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp.