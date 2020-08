Samsung và iPhone so tài chụp ảnh, kết quả là gì?

Theo một đánh giá chung, xét về mặt camera thì iPhone không thể bằng được với điện thoại Samsung bởi những chiếc điện thoại Samsung có khẩu độ lớn và nhiều tính năng chỉnh tay chuyên nghiệp nên chất lượng ảnh chụp tốt hơn. Bên cạnh đó, khi chụp ban đêm, điện thoại Samsung cũng có độ sáng cao hơn và hình ảnh có màu sắc hài hòa hơn.

So sánh chi tiết camera ở trên chiếc S7 Edge và iPhone 6s Plus, chúng ta sẽ có cái nhìn tương đối chính xác.

Samsung đã trang bị cho chiếc flagship cao cấp nhất của mình những gì tinh túy nhất. Camera của Galaxy S7 Edge được trang bị camera lên đến 12MP với công nghệ Dual Pixel, OIS, khẩu độ F/1.7, 1.4mm pixel đi kèm với khả năng quay video 4k và camera trước với độ phân giải 5MP.

Còn iPhone 6s Plus là một flagship ra trước S7 Edge nhưng cũng được Apple trang bị camera lên đến 12MP công nghệ OIS, khẩu độ của máy chỉ là F/2.2, đèn led 2 tone màu và camera trước có độ phân giải 1.2mp

Với 2 thông số camera của hai sản phẩm trên ta cũng dễ sàng nhận thấy thông số của Galaxy S7 Edge có phần tốt hơn khi so với iPhone 6s Plus.

Thực tế những bức hình được chụp ngoài trời trong điều kiện đủ sáng và với chế độ Auto của cả hai máy. Bức hình chụp trên Samsung ở chế độ HDR thì màu sắc trên Galaxy S7 Edge lại có phần nhỉnh hơn, các màu sắc được thể hiện rõ và sắc nét hơn iPhone 6s Plus cho thấy màu sắc trên Galaxy S7 Edge hiển thị sáng và sắc nét hơn iPhone 6s Plus, tuy nhiên hình ảnh trên iPhone 6s Plus lại có phần thật hơn khi so với Galaxy S7 Edge.

Trong điều kiện thiếu sáng và chụp cận cảnh, Galaxy S7 Edge thể hiện màu sắc tươi, thật và có độ bão hòa tốt hơn. Các chi tiết của cốc nước gần với màu sắc thực của chúng, chưa kể S7 edge xóa phông cũng tốt hơn iPhone 6s Plus.

Đối với Camera trước, ở trong điều kiện đủ sáng hay ngoài trời thì màu sắc của iPhone 6s Plus hiển thị màu sắc thật và giống da người hơn, còn Galaxy S7 Edge hiển thị mịn hơn nhưng hình ảnh hơi bị bệt đi đôi chút. Đặc biệt, camera trước của Galaxy s7 Edge có góc rộng hơn nên sẽ thu được nhiều hình ảnh khi so với iPhone 6s Plus.

Tiếp tục so sánh ở đời máy cao cấp giữa Galaxy S20 và iPhone 11.

Galaxy S20 có thông số camera như sau: camera chính 12 MP, khẩu độ f/1.8, lấy nét Dual Pixel PDAF, camera tele 64 MP khẩu độ f/2.0 hỗ trợ zoom quang hybrid 3x và camera góc siêu rộng 12 MP, có chức năng chống rung điện tử Super Steady video.

Samsung ấn tượng hơn iPhone về chụp ảnh.

iPhone 11 chỉ có hai camera bao gồm: camera chính 12 MP khẩu độ f/1.8 hỗ trợ lấy nét dual pixel PDAF có chống rung và camera góc siêu rộng 12 MP khẩu độ f/2.4.



iPhone 11 chụp ảnh được đánh giá tốt nhưng Galaxy S20 rất vượt trội về khoản chụp ảnh với cảm biến đã nâng chất lượng cao hơn và hỗ trợ cả khả năng quay video 8K@30fps nữa.

Camera selfie của Galaxy S20 vẫn dừng lại ở độ phân giải 10 MP như thế hệ trước, iPhone 11 thì camera selfie 12 MP TrueDepth hoạt động rất hiệu quả cho việc mở khóa bằng khuôn mặt.