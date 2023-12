Sân bay Nội Bài chỉ ra nguyên nhân khiến hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh sáng 7/12

Sáng ngày 7/12, nhiều hành khách tới sân bay Nội Bài bất ngờ khi chuyến bay của mình không thể cất cánh theo đúng lộ trình di chuyển mà không biết rõ lý do khiến nhiều người lỡ kế hoạch.

Thông tin về vấn đề này, đại diện sân bay Nội Bài cho biết: "Nguyên nhân khiến các chuyến không thể hạ cánh là do thời tiết chứ không phải lỗi từ yếu tố con người".

Vị này cho hay: "Thời tiết sáng nay tại Hà Nội có sương mù và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn, có 7 chuyến bay đến Nội Bài buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác. Cùng với đó, còn có 11 chuyến bay nội địa khởi hành từ Nội Bài buộc phải chậm kế hoạch cất cánh.

Máy bay hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

"Toàn bộ các chuyến bay có thời gian cất, hạ cánh từ 5 - 8h sáng đều không thể thực hiện theo kế hoạch"", địa diện sân bay Nội Bài cho hay.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết thêm, đến hơn 8h sáng nay, sương mù tan, các chuyến bay mới có thể cất, hạ cánh trở lại. Đến thời điểm này, các chuyến bay cũng đang dần được giải toả. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều chuyến bị ảnh hưởng dây chuyền do phải đợi slot bay.

Việc các chuyến bay bị chậm vì thời tiết là yếu tố khách quan, và vì an toàn của hành khách và an toàn an ninh hàng không nên nhà chức trách buộc phải cho tạm dừng các chuyến bay hoặc chuyển hướng hạ cánh các chuyến bay tới Nội Bài.

Trên thực tế, tại sân bay Nội Bài đã từng xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc khiến các chuyến bay bị ảnh hưởng. Hiện tượng gây giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay.

Sương mù gây cản trở tầm nhìn khi máy bay lăn ở trên sân và chạy đà cất cánh tại đường cất hạ cánh. Khi hạ cánh có thể dựa trên độ chính xác của trang thiết bị để tự động hạ cánh và giảm tiêu chuẩn khai thác.

Số liệu tổng hợp 9 tháng năm 2023 vừa được Cục Hàng không Việt Nam công bố, Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ nhất và ít chậm chuyến nhất toàn ngành hàng không nội địa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) của Bamboo Airways là 92,4%, cao hơn tỷ lệ trung bình của toàn ngành là 85%.



VASCO và Vietravel đứng ở các vị trí tiếp theo với tỷ lệ OTP lần lượt là 91% và 87,2%. Vietnam Airlines và Pacific Airlines lần lượt có tỷ lệ cất cánh đúng giờ là 86,5% và 84,2%. Vietjet Air là hãng có tỷ lệ bay đúng giờ thấp nhất trong giai đoạn này với 80,3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các hãng hàng không nội địa ghi nhận 15% chuyến bay chậm giờ, tương ứng 33.227 chuyến bay; 715 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0,3%.

Theo đó, Vietjet Air và Pacific Airlines là hai hãng có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với 19,7% và 15,8%. Vietnam Airlines, Vietravel và VASCO ghi nhận tỷ lệ chậm chuyến lần lượt 13,5%, 12,9% và 9%. Với các hãng hàng không nội địa, Bamboo Airways ghi nhận tỷ lệ chậm chuyến thấp nhất toàn ngành với 7,6%.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm chuyến của các hãng là do trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng; quản lý và điều hành bay; hãng hàng không; thời tiết; tàu bay về muộn và các lý do khác. Trong đó, tàu bay về muộn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong giai đoạn này.