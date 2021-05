Sẵn sàng giúp đỡ đối thủ, Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục ghi điểm tại Miss Universe 2020

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 Thuzar Wint Lwin đã đăng tải bài viết kể về sự cố mà cô gặp phải trong quá trình sang Mỹ tham dự Miss Universe 2020. Theo đó, người đẹp mang theo 3 vali hành lý nhưng không may cô bị thất lạc trang phục, giày dép, phụ kiện... cô chuẩn bị cho cuộc thi.

Sự cố này khiến cô không có trang phục để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Miss Universe năm nay. Thông qua mạng xã hội, Thuzar Wint Lwin kêu gọi sự giúp đỡ từ đại diện các nước bạn.

Người đẹp Myanmar bị thất lạc hành lý, kêu gọi sự giúp đỡ của các người đẹp tham gia cuộc thi.

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đăng tải lại câu chuyện của Thuzar Wint Lwin lên trang cá nhân được tạm dịch như sau: "Kêu gọi trợ giúp! Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 Thuzar Wint Lwin không có trang phục! Hãng hàng không làm mất hành lý của cô ấy".

Ngay lập tức, Hoa hậu Khánh Vân để lại bình luận: "Xin chào, cô ấy là chị em của tôi và tôi có thể giúp cô ấy. Tôi đang liên hệ với cô ấy". Phó Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng lên tiếng: "Chúng tôi đang làm điều đó.

Ngay sau đó, chuyên trang Sash Factor đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn tới Hoa hậu Khánh Vân và đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam đã sẵn lòng giúp đỡ người đẹp Myanmar. Hành động này giúp Khánh Vân ghi điểm trước truyền thông và người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận khen ngợi hành động đẹp của đại diện Việt Nam và chúc cô đạt thành tích cao tại Miss Universe năm nay.

Khánh Vân ghi điểm với người hâm mộ nhờ cách hành xử khéo léo.

Trước đó, Hoa hậu Khánh Vân được nhiều người khen ngợi về cách ứng xử khéo léo. Cụ thể, sau khi nhận phòng từ Ban tổ chức, Khánh Vân lập tức cập nhật thông tin đến người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 1995 đăng tải bức ảnh chụp phòng khách sạn sang trọng của mình và người đẹp đến từ Malaysia – Francisa Luhong lên trang cá nhân.

Hoa hậu Khánh Vân hỏi han bạn cùng phòng và nhường cho đại diện Malaysia lựa chọn giường ngủ trước: "Đây là ngôi nhà của chúng ta cho 10 ngày tới. Không thể chờ đợi để gặp bạn, Francisa Luhong. Bạn thích chiếc giường nào vậy bạn yêu của tôi?.

Hành động của Khánh Vân khiến đại diện Malaysia xúc động. Francisa Luhong chia sẻ lại bài đăng của Khánh Vân: "She is the sweetest! I swear" (Tạm dịch: Cô ấy là người ngọt ngào nhất. Tôi thề).