Trấn Thành hé lộ nguyên nhân không tham gia “Running man Vietnam” và “Thách thức danh hài”

Ngày 9/5, Trấn Thành dành thời gian livestream giao lưu với người hâm mộ qua trang fanpage chính thức. Trong buổi giao lưu với fan, nam danh hài còn nhắc đến việc anh không tham gia chương trình "Thách thức danh hài" mùa 7 và "Running man Vietnam" mùa 2.

Theo Trấn Thành, lý do đầu tiên khiến anh không xuất hiện trong hai gameshow đình đám là vì lịch trình làm phim. Sắp tới, anh cùng ê-kíp sẽ bấm máy bộ phim mới. Trong dự án mới, Trấn Thành vừa làm diễn viên vừa kiêm thêm vai trò đạo diễn. Để thực hiện một bộ phim, anh cần bỏ nhiều công sức và thời gian. Vì thế, Trấn Thành buộc lòng phải giảm bớt khối lượng công việc, từ chối tham gia "Thách thức danh hài".

Trấn Thành livestream giao lưu với người hâm mộ.

Trấn Thành cho biết thêm, phía đơn vị sản xuất "Running man Vietnam" sẽ có thông báo cụ thể tới công chúng về lý do anh không tham gia. Ông xã Hari Won nói: "Bên đơn vị sản xuất Running man Vietnam là nơi tôi thường hay cộng tác. Họ sẽ có câu trả lời cho quý vị sau. Kiểu như là có sự cố nho nhỏ về sức khỏe. Nhưng thôi, từ từ, tôi sẽ để cho quý vị một bất ngờ nho nhỏ. Phía đơn vị sản xuất sẽ có chiến lược truyền thông riêng của họ nên hiện tại tôi chưa thể nói lý do vì sao. Muốn lắm đó nhưng do tình trạng sức khỏe có hạn".

Tuy gặp sự cố về sức khỏe và bận rộn với lịch trình làm phim, Trấn Thành vẫn cố gắng tham gia dẫn chương trình "Rap Việt" mùa 2: "Mọi người cũng thấy rằng bù lại, tôi vẫn sắp xếp thời gian tham gia Rap Việt, để được gặp gỡ quý vị. Quý vị yên tâm, tôi vẫn sẽ gặp lại quý vị ở Rap Việt".

Trấn Thành hé lộ lý do anh chọn lọc chương trình tham gia.

Lắng nghe những chia sẻ của Trấn Thành, người hâm mộ không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, Trấn Thành chia sẻ: "Tại vì tôi làm việc nhiều quá, tình trạng sức khỏe của tôi bác sĩ báo động rồi! Bác sĩ nói bị lao lực. Bây giờ, tôi đứng liên tục mấy tiếng đồng hồ thì về rất khó ngủ. Cái vai, tay đau, chân bị giãn tĩnh mạch. Vì thế, Trấn Thành chủ động chọn lọc chương trình tham gia. Trấn Thành ưu tiên chọn công việc, chương trình nào thích hơn. Tham gia ít chương trình, để dành dịp đặc biệt xuất hiện".

Cuối cùng, Trấn Thành nhắn nhủ khán giả nên chú ý hơn đến sức khỏe, không nên ỷ rằng mình còn trẻ, còn khỏe mà dửng dưng. Nam danh hài hy vọng sẽ được trở lại các chương trình "hot" vào một dịp khác.