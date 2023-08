Sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn ở Hà Nội: Phụ nữ làm ra, phụ nữ lựa chọn

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, sản xuất, kinh doanh bảo đảm ATTP trong tình hình mới".

Nhiều hoạt động giúp phụ nữ thay đổi hành vi

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Hà Nội cho biết, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã chủ động, tích cực phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của việc bảo đảm ATTP đối với sức khỏe của gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng nhiều mô hình thực hiện ATTP. Có thể kể đến mô hình "Chi hội phụ nữ thực hiện thay đổi hành vi trong ATTP" đã được triển khai sâu rộng, góp phần giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về ATTP, tiến đến thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Đại diện Hội LHPN Hà Nội thăm gian trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ. Ảnh: Thiên Hương

"Lựa chọn sản phẩm gì lành mạnh, an toàn hiệu quả cho gia đình thì chủ yếu là bàn tay của người phụ nữ. Do đó thời gian tới, đề nghị Hội LHPN tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Sở tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và giám sát ATTP…". Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội

Các cấp Hội cũng chủ động phối hợp ngành NNPTNT tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kiến thức về sản xuất, tiêu dùng rau an toàn; xây dựng các chuỗi, điểm phân phối thực phẩm an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử để quảng bá rộng rãi sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng Thủ đô…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT TP.Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 58 hội nghị, hội thảo, lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng vật tư và ATTP nông sản với hơn 5.600 người tham dự; phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ để đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền; phổ biến kiến thức nhận diện thực phẩm an toàn; hướng dẫn chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn…

Lan tỏa nhiều cách làm hay

Cùng với các phong trào, hoạt động nói trên, Hà Nội đã có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do phụ nữ làm chủ rất phát triển. Họ không chỉ là những người phụ nữ - đầu bếp của gia đình mà còn góp phần tuyên truyền, lan tỏa cách thức làm nông nghiệp an toàn, đảm bảo ATTP.

Điển hình như mô hình trồng nấm công nghệ cao của Công ty TNHH nấm Kinoko Thanh Cao (xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức) do chị Dương Thị Thu Huệ làm chủ. Tại đây toàn bộ dây chuyền sản xuất nấm đều tự động, chỉ tốn nhân công nhất là khâu đóng gói.

Cây nấm được làm ra sạch đến mức có thể ăn sống được nên chị Huệ tự tin đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng xuất khẩu đi các nước châu Âu.

Mỗi ngày, Kinoco Thanh Cao sản xuất khoảng 3 tấn nấm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, chủ yếu là nữ.

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: P.V

Trung bình mỗi năm các đơn vị của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lấy khoảng 2.500 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản để giám sát, cảnh báo nguy cơ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 100% mẫu giám sát của Sở đã thực hiện đều đảm bảo ATTP các chỉ tiêu phân tích.

Tương tự, cơ sở sản xuất, kinh doanh bún phở khô tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức của chị Nguyễn Thị Hải cũng có quy trình sản xuất bài bản. Ngay từ khi bắt đầu thành lập cơ sở, chị đã rất coi trọng việc bảo đảm ATTP bởi bún phở chị làm ra không chỉ bán cho bạn bè, người quen, mà còn liên quan đến sức khỏe của đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.

Vì thế chị chọn nguyên liệu sạch, an toàn, đầu tư máy móc công nghệ để khép kín quy trình sản xuất, giảm các khâu thủ công. Hiện mỗi ngày chị Hải sản xuất 1-1,2 tấn bún phở khô, xuất đi nhiều tỉnh và đưa sang nước ngoài.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Liên - chủ trang trại nuôi lợn giun quế GHT ở xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn) cho biết, hiện bà nuôi 400-500 con lợn/lứa, toàn bộ sản phẩm thịt lợn giun quế cung ứng ra thị trường đều được đảm bảo truy xuất nguồn gốc, dán tem nhãn, được các chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn như Bác Tôm tiêu thụ.

Trang trại của bà Liên xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn: Giun quế cho lợn ăn - phân lợn nuôi giun quế - phân giun mang bón cho cây trồng, rau quả… Giun quế trộn với cám ngô hoặc cám gạo, đỗ tương, bã bia, khoáng vi lượng, chế phẩm vi sinh… và được nấu chín trong nồi hơi. Lợn nuôi bằng hỗn hợp thức ăn này cho thịt thơm ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao nên được thị trường ưa chuộng.

Tính ra mỗi tháng trang trại của bà Liên đạt lợi nhuận 45-50 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Liên còn rất tích cực chia sẻ cách nuôi lợn bằng giun quế cho các chị em phụ nữ khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội nhấn mạnh: "Ngành nông nghiệp thành phố cung cấp đa dạng sản phẩm, nhưng lựa chọn sản phẩm gì lành mạnh, an toàn hiệu quả cho gia đình thì chủ yếu là bàn tay của người phụ nữ. Do đó thời gian tới, đề nghị Hội LHPN tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Sở tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất nhằm góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cộng đồng...".