Sản xuất tiền giả, chuyên bán cho... các con bạc, con nghiện

Thông tin từ CAND: Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Tình (SN 1995, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, bán tiền giả.

Đối tượng Võ Văn Tình cùng tang vật tiền giả. Nguồn: CAND

Cụ thể, theo VOV: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh có trường hợp sử dụng tiền giả để giao dịch, mua bán. Qua theo dõi, lực lượng công an đã thu được một lượng tiền giả có đặc điểm giống hệt tiền thật, tuy nhiên các tờ tiền này có cùng một số seri.

Nhận định hành vi lưu hành tiền giả có mệnh giá lớn gây nguy hiểm cho xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng làm rõ đường dây cung cấp tiền giả. Kết quả điều tra đã phát hiện đối tượng chuyên cung cấp tiền giả là Võ Văn Tình, ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Công an tỉnh Bình Dương đã mật phục và bắt giữ Võ Văn Tình trong lúc đối tượng đang ở Khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An để giao dịch bán tiền giả. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện đối tượng đang cất giữ 117,5 triệu đồng tiền giả trong cốp xe máy, số tiền này có cùng một số seri.

Quá trình đấu tranh khai thác, Võ Văn Tình thừa nhận đây đều là tiền giả và được đối tượng mua máy in về làm tại nhà ở TP.HCM và đang trên đường đi giao cho khách ở Bình Dương, Đồng Nai. Người mua là đối tượng đánh bạc, đá gà, nghiện ma túy với giá bán 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 5 triệu đồng tiền giả.

Máy in tiền giả được phát hiện tại nơi ở của Tình. Nguồn: VOV

Khám xét nhà của Võ Văn Tình, công an tiếp tục thu giữ nhiều tang vật để sản xuất tiền giả, như: Máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền… Ngoài ra công an còn thu giữ nhiều bản in tiền chưa cắt.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra.