Sang Lào, thấy con động vật hoang dã bị thương, một người dân Hà Tĩnh mua về chăm sóc rồi nộp cho kiểm lâm

Cụ thể, theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 6/3, Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận 01 cá thể khỉ thuộc bộ khỉ Vàng do anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1986), trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ cho lực lượng kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang để đưa thả về rừng tự nhiên, hòa nhập cuộc sống hoang dã. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Xuân Nam cho biết, vào dịp cuối năm 2023 vừa rồi quá trình đi làm việc tại Lào, anh thấy có một người dân Lào bán ở ven đường 1 cá thể khỉ đực trong tình trạng bị thương ở tay. Thấy vậy, anh Nam đã mua con khỉ trên để về nuôi, chăm sóc và chờ khỏe mạnh để phóng sinh.



Cá thể khỉ có tên khoa học là Macacamulatta, tên Việt Nam là Khỉ Vàng, được xếp vào danh sách động vật hoang dã, quý hiếm, thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ có trọng lượng khoảng 02 kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Quá trình làm việc, anh Nguyễn Xuân Nam đã đồng ý tự nguyện giao nộp cá thể khỉ cho lực lượng chức năng để đưa thả về rừng tự nhiên, hòa nhập cuộc sống hoang dã.