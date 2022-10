Khách hàng xếp hàng dài tại cây xăng dầu Bình Triệu sáng 11/10. Ảnh: Quốc Hải

Người dân vẫn xếp hàng đông nghẹt, dài cổ chờ tới lượt... đổ xăng

Sáng nay, tình trạng người dân đổ xô mua xăng vẫn tiếp diễn trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Lúc 7h, tại cây xăng dầu Bình Triệu trên đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh), xe vào ra nườm nượp, xếp hàng dài chờ vào đổ nhiên liệu. Một số cây xăng khác trên đường này cũng đông người mua hoặc đóng cửa vì hết hàng...

Chờ đợi gần 30 phút mới tới lượt đổ xăng, bà Như (một người dân ở xã Vĩnh Lộc A), cho hay, "Chưa khi nào mua xăng cực như bây giờ, tôi đi mấy cây đều ngưng bán nên vào đây là phải đổ đầy bình luôn", bà nói.

Tại cây xăng Comeco trên đường 3/2 sáng nay cũng có tình trạng nhiều người xếp hàng đông nghẹt. Trung bình mỗi người chờ khoảng 20 - 30 phút để đến lượt đổ xăng, hầu hết mọi người đều đổ đầy bình. Một số người dân thiếu kiên nhẫn đã phải quay xe tìm cây xăng khác khi chờ đợi lâu...

"Sáng giờ đi cả 3-4 cây xăng rồi mà chỗ thì hết, chỗ thì chen chúc nhau, rồi chen lấn, tranh giành, cãi nhau. Bản thân tôi cũng khá e ngại nếu không đổ xăng được vì còn đi lại đưa rước con, cháu đi học, rồi công ăn chuyện làm", anh Nguyên, một người dân xếp hàng đổ xăng tại cây xăng này, than thở.

Tình trạng xếp hàng chờ được đổ xăng vẫn tiếp diễn. Ảnh: Quốc Hải

Trước đó, theo cập nhật của Cục Quản lý thị trường TP.HCM, tính đến chiều 10/10, có 121/550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại TP.HCM không còn xăng, chiếm tỷ lệ 22%.

Trong tình hình này, Sở Công Thương đã có văn bản đề xuất Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố xem xét có phương án tạm thời hỗ trợ di chuyển đối với phương tiện vận chuyển xăng trên địa bàn TP.HCM được lưu thông vào giờ cao điểm (trong khung thời gian từ 9h - 16h và từ 18h - 22h).

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ phân luồng và tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển xăng dầu có thể tiếp cận, cung ứng nguồn hàng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Thời gian đề xuất hỗ trợ phương tiện vận chuyển xăng dầu được lưu thông vào giờ cao điểm từ ngày 11/10 đến hết ngày 1/11.

Xếp hàng dài chờ đổ xăng ở một cây xăng trên đường 3/2. Ảnh: Quốc Hải

Luật sư Lê Bá Thường, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định, nếu cây xăng nào có hành vi găm hàng, nhân viên bán "nhỏ giọt" xăng dầu cho người dân, người có nhu cầu đổ xăng phải sắp hàng chờ hàng mấy giờ đồng hồ mới được mua, có khi không mua được nhiều, có trường hợp đợi lâu quá thì họ chấp nhận mua xăng bán lẻ bên đường với giá cao.

Câu hỏi được đặt ra là nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cố tình găm hàng, tạo ra sự khan hiếm để sau đó tăng giá bán thì hành vi này sẽ bị cơ quan chức năng nhà nước xử phạt thế nào?

LS Lê Bá Thường cho biết, theo quy định của pháp luật thì xăng dầu là hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá (điểm a khoản 2 Điều 15 Luật giá 2012 ). Do đó, nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cố tình găm hàng không bán hoặc bán nhỏ giọt để tạo ra sự khan hiếm sẽ thu lợi nhiều thì hành vi này sẽ bị phạt hành chính với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau (Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP):

- Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Chờ tới lượt đổ xăng tại một cây xăng trên đường Tô Hiến Thành (quận 10). Ảnh: Quốc Hải

Ngoài ra, nếu các cơ quan chức năng nhà nước kiểm tra phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cố tình có hành vi găm xăng dầu không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng (khoản 23 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP). Và xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, tước bỏ giấy phép kinh doanh.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hành vi đầu cơ xăng dầu để thu lợi bất chính thì có thể bị phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng (khoản 22 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP).

Đặc biệt, xăng dầu là mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá bình ổn giá nên hành vi cố tình găm hàng tạo ra sự khan hiếm trên thị trường để thu lợi bất chính sẽ có thể bị xử tội hình sự về “Tội đầu cơ”.

Khái niệm đầu cơ được hiểu là người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính.

Mức xử phạt tù thì tùy theo số tiền thu lợi bất chính có thể đối diện với mức phạt tù đến 15 năm và bị phạt tiền lên đến 5 tỷ đồng đối với cá nhân, còn đối với pháp nhân thương mại thì bị phạt tiền lên đến 9 tỷ đồng và sẽ B cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm (Điều 196 BLHS 2015).

"Trong mấy ngày qua tình hình tại nhiều cây xăng ở TP.HCM đã đóng cửa hoặc có bán thì tạo ra cảnh người dân xếp hàng đứng chờ nhiều giờ đã gây ra bức xúc trong dư luận xã hội. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tình trạng khan hiếm xăng dầu để cho người dân yên tâm sử dụng xe đi làm việc và sinh hoạt, nếu có phát hiện dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm minh để răn đe", LS Lê Bá Thường nhận định.