Sáng tạo cách tuyên truyền BHXH tự nguyện qua việc diễn bài chòi

Thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam tổ chức đêm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện với hình thức sân khấu hoá bằng loại hình văn nghệ dân gian hô hát bài chòi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có thành phố Hội An.

Thay vì cách tuyên truyền lâu nay bằng tờ rơi, pano hoặc tổ chức hội nghị, nay, cách phổ biến chính sách BHXH tự nguyện bằng loại hình diễn xướng hô hát bài chòi đã thu hút đông đảo người dân dự xem.

Từ loại hình văn nghệ dân gian phổ biến tại phố Hội, các nội dung về chính sách BHXH tự nguyện được lồng ghép vào lời hát của các nghệ nhân, biểu diễn dung dị nhưng đầy đủ và rõ ràng, lôi cuốn.



Vận dụng sự phổ biến, thông dụng và dễ đi vào lòng người của lối hát nói Bài chòi, vai trò, ý nghĩa nhân văn và các quyền, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đã được phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Bà con dễ dàng tiếp nhận và thấu hiểu các quy định pháp luật. Đây là cách tuyên truyền đầy sinh động, sáng tạo của ngành BHXH tỉnh Quảng Nam.

Đa dạng hình thức tuyên truyền giúp người dân tiếp cận dễ dàng chính sách BHXH. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại chương trình, BHXH tỉnh còn cấp phát tờ rơi với nội dung tuyên truyền những điều cần biết về BHXH tự nguyện để người dân nắm bắt, đồng thời truyền tải các thông điệp như: “Hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH, BHYT toàn dân là góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh bền vững”; “Lương hưu và Bảo hiểm y tế - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già”…



Chị Lê Thị Mộng Nga - Một cán bộ hưu trí ở phường Minh An (TP. Hội An) là người tham gia BHXH, hiện đang được hưởng lương hưu nên thấu hiểu được lợi ích của chính sách BHXH. Chị chia sẻ: “Lao động tự do nên tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, đặc biệt có lương hưu và thẻ BHYT.

Tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên việc có bảo hiểm là rất cần thiết và hữu ích, cùng với nhiều quyền lợi và chính sách nhân văn của BHXH sẽ giúp cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho con cháu”.

Người dân hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Mỹ Lệ

Ngoài phần hô hát bài chòi, BHXH tỉnh tổ chức chương trình mini game giao lưu với người dân Hội An về các câu hỏi liên quan đến việc tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện. Đa dạng cách tuyên truyền như vậy sẽ giúp người dân nắm bắt chính sách và tham gia BHXH, BHYT đúng với chủ trương của Nhà nước hiện nay.



Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết: “Việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hình thức hô hát bài chòi sẽ giúp mọi người dân vừa được thưởng thức loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này vừa nghiên cứu sâu hơn chính sách BHXH.

Qua đó, giúp người lao động tự do tự an sinh cho chính bản thân mình, cho tương lai; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.