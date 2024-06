Tại nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, khái niệm "khoảng lặng quân ngũ" đang dần trở nên lỗi thời. Đây từng là giai đoạn sự nghiệp của người nổi tiếng bị gián đoạn do nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, hiện tại với sự sáng tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các ngôi sao vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của mình. RM, thủ lĩnh của nhóm nhạc toàn cầu BTS là một ví dụ điển hình về cách một nghệ sĩ có thể tiếp tục tỏa sáng ngay cả khi tham gia nghĩa vụ quân sự.



Sao Hàn Quốc duy trì tên tuổi trong khi phục vụ quân ngũ

RM cũng như các thành viên khác của BTS đã chuẩn bị nhiều nội dung trước khi nhập ngũ, giúp giữ vững tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Các thành viên BTS đã cùng nhau làm mờ đi ranh giới của "khoảng lặng quân ngũ" bằng cách phát hành âm nhạc mới và tham gia các hoạt động giải trí ngay cả khi đang tại ngũ.

RM vẫn duy trì sức nóng của mình trong làng giải trí dù đang phục vụ quân ngũ. Ảnh: Korea Times.

Tháng trước, thành viên RM của BTS đã phát hành album solo thứ hai "Right Place, Wrong Person", được hoàn thành trước khi anh nhập ngũ. Tương tự, Jungkook cũng đã ra mắt đĩa đơn kỹ thuật số "Never Let Go", bày tỏ lòng biết ơn đối với tình yêu không ngừng nghỉ từ ARMY, cộng đồng người hâm mộ chính thức của BTS.

Việc chuẩn bị nội dung trước không chỉ giúp các ngôi sao duy trì sự kết nối với công chúng, mà còn làm tăng thêm sự háo hức và tình cảm của người hâm mộ. Theo nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik, người nổi tiếng hiện nay có lợi thế trong việc duy trì sự hiện diện của nghệ sĩ ngay cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông cho biết: "Hiện nay đã có những tiền lệ thành công trong việc quản lý tốt các "khoảng lặng" quân ngũ, điều này đã tạo ra một mô hình mà các ca sĩ và diễn viên chuẩn bị nội dung trước". Đối với RM, người hâm mộ vẫn có thể gặp gỡ anh thông qua các dự án âm nhạc và những nội dung đã được chuẩn bị sẵn.

Lee Do Hyun trong bộ phim "Exhuma". Ảnh: IG.

Không chỉ có BTS, các ngôi sao khác như diễn viên Lee Do Hyun và nhóm nhạc DAY6 cũng chứng minh rằng thời gian tại ngũ không nhất thiết phải là một giai đoạn tạm dừng trong sự nghiệp. Lee Do-hyun đã giữ kết nối với công chúng thông qua diễn xuất trong các bộ phim và chương trình tạp kỹ, trong khi DAY6 đã gây tiếng vang lớn với màn trình diễn trong bộ quân phục trên chương trình "Immortal Songs" của KBS2.

Diễn viên Lee Do Hyun vẫn giữ kết nối với công chúng ngay cả trong thời gian nhập ngũ thông qua bộ phim "Exhuma" và loạt phim gốc của Tving "I'll Die Soon" (2023). Tháng trước, anh đã tham dự Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 trong bộ quân phục, nơi anh ấy nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục phim cho "Exhuma". Hơn nữa, người hâm mộ có thể gặp gỡ Lee trong chương trình tạp kỹ "Backpacker 2" của tvN.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sáng tạo, các ngôi sao Hàn Quốc đang chứng minh rằng, nghĩa vụ quân sự không còn là trở ngại lớn cho sự nghiệp của họ. Thậm chí, đây có thể là cơ hội để họ khám phá và đạt đến những đỉnh cao mới. Đối với RM và các thành viên BTS, điều này đặc biệt đúng, khi họ tiếp tục làm mờ đi ranh giới của "khoảng lặng quân ngũ" và duy trì tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ trên toàn thế giới.