Sao Ta tăng 17% doanh số trong nửa đầu năm 2024, lo ngại kinh doanh năm nay khó chồng khó

Doanh số Sao Ta đạt 95 triệu USD trong 6 tháng

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) ngày 1/7 đã công bố doanh số tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 95 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 45% kế hoạch năm đặt ra (210 triệu USD).

Tính riêng tháng 6, doanh số tiêu thụ của Sao Ta ước đạt 13,46 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng có doanh số thấp nhất trong vòng 4 tháng của công ty.

Nửa đầu năm nay, Sao Ta cho biết tôm thành phẩm chế biến đạt 11.255 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Tiêu thụ tôm chế biến 8.449 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ.

Về nông sản, nông sản sản xuất 705 tấn, nông sản tiêu thụ 626 tấn tấn, giảm lần lượt 27%, 11% so với 6 tháng đầu năm 2023.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa công bố doanh số tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 95 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 45% kế hoạch năm đặt ra (210 triệu USD).

Sao Ta cho biết trong 6 tháng đầu năm, sản lượng tôm chế biến và tiêu thụ tăng nhờ một phần vào tôm tự nuôi và hợp đồng tiêu thụ ổn định. Doanh số tăng thấp hơn sản lượng tiêu thụ do cỡ tôm nhỏ hơn và đơn giá có giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về nuôi trồng, Sao Ta cho biết vùng nuôi, vụ chính đang trong tiến trình thu hoạch tỉa và kéo dài hết tháng 8, sau đó công ty sẽ thả nuôi vụ tiếp theo. Sao Ta đánh giá vụ này năng suất tốt nhưng giá tôm thương phẩm thấp.

Sao Ta giữ quan điểm thận trọng đối với triển vọng kinh doanh năm nay

Năm 2024, Thực phẩm Sao Ta xác định đây sẽ là một năm khó khăn tiếp theo của ngành tôm. Trước tình hình này, bên cạnh tập trung vào các thị trường quan trọng, Thực phẩm Sao Ta sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm tôm chế biến sâu.

Cụ thể là hoàn thiện nhà máy Tam An và Sao Ta 2 được dự báo sẽ giúp doanh nghiệp nâng sản lượng tôm chế biến sâu thêm 26% so với năm 2023 trong năm nay, cùng với kỳ vọng giá tôm ấm dần lên từ nửa cuối năm 2024 sẽ giúp biên lợi nhuận của Thực phẩm Sao Ta cải thiện 0,1% so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng công suất thiết kế của 2 nhà máy mới là 20.000 tấn/ngày, trong đó nhà máy Tam An và Sao Ta 2 đã vận hành được lần lượt là 20% và 2%.

Ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta đang giữ quan điểm thận trọng đối với triển vọng kinh doanh năm nay và dự kiến các khó khăn đối với ngành tôm có thể kéo dài, trong bối cảnh rủi ro từ vụ kiện chống trợ cấp ngành tôm từ Hoa Kỳ, cũng như sự hạn chế về nguồn cung nguyên liệu tôm trong nước do người nuôi hạn chế nuôi.



Năm 2024, Thực phẩm Sao Ta lên kế hoạch sản lượng tôm chế biến đạt 22.300 tấn, sản lượng nông sản chế biến đạt 1.500 tấn.

Vào ngày 25/3 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sợ bộ trong vụ việc điều tra chống trợ cấp tôm nước ấm đông lạnh (Warm Frozen Warmwater Shrimp thuộc mã HS: 0306.17, 1605.21 và 1605.29) có xuất xứ từ Việt Nam. DOC đã ấn định mức thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp của Việt Nam như sau: 2,84% đối với 1 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc duy nhất và cho tất cả các doanh nghiệp còn lại; 196,41% cho 1 doanh nghiệp bị đơn duy nhất không tham gia vụ việc.

Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho sản phẩm tôm Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ vốn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm tôm giá rẻ của Ecuador và Ấn Độ.

Ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta cho biết đã triển khai chuẩn bị tài liệu tốt nhất giải trình cho phía DOC nếu bị yêu cầu. Song song đó, công ty sẽ nộp đơn lên DOC xin làm bị đơn bắt buộc cho vụ kiện chống trợ cấp nhằm tạo an toàn cho công ty và tiếp đoàn kiểm tra của Chính phủ Hoa Kỳ qua kiểm tra Nhà máy Tin An.

Hiện Thực phẩm Sao Ta xây dựng kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.187 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 5% so với mức thực hiện của năm 2023. Sản lượng tôm chế biến năm 2024 của doanh nghiệp dự kiến đạt 22.300 tấn, tăng 5,2% so với mức 21.198 tấn ghi nhận năm trước.

Trong năm nay, Thực phẩm Sao Ta sẽ tiếp tục tập trung vào sản phẩm chế biến sâu, nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng năng suất bằng cách chuyên môn hóa sản phẩm ở từng nhà máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra.