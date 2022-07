Đồng loạt công khai giới tính thật và tình yêu đồng giới

Công khai giới tính thật, tình yêu và hôn nhân đồng giới đã không còn là chuyện "gây chấn động" trong Vbiz như nhiều năm về trước. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận của xã hội đã khiến cho nhiều sao Việt không còn dè dặt nhiều khi công khai giới tính thật của mình. Thậm chí, nhiều sao Việt đã dám chuyển giới để được sống thật với chính mình như: Lâm Chí Khanh, Hương Giang Idol, Link Lee, Lê Thiện Hiếu…

Phương Uyên - Thanh Hà công khai kế hoạch đám cưới vào tháng 9/2022 sau thời gian yêu nhau. Ảnh: FBNV.

Và mới đây, việc Thanh Hà – Phương Uyên công khai đám cưới vào tháng 9/2022; Vũ Cát Tường thừa nhận "I'm gay" (Tôi là người đồng tính - PV); Thiện Nhận thừa nhận đang yêu và sống với người cùng giới… đã không tạo nên "cơn địa chấn dư luận", không bị chỉ trích gay gắt, không bị tẩy chay hoặc đả phá nữa mà ít nhiều nhận được sự đồng cảm của đa số công chúng. Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ phản ứng thái quá nào khiến các sao Việt sau khi công khai giới tính hoặc tình yêu đồng giới có nguy cơ bị tẩy chay, không thể làm nghề.

Thực tế là trong showbiz Việt vẫn còn rất nhiều người muốn công khai giới tính thật của mình nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Nói đúng hơn là họ đang sợ phải đánh đổi sự nghiệp, danh tiếng và fan hâm mộ nếu công khai sự thật về mình. Tuy nhiên, nhìn cách ăn mặc, cách hành xử và cách họ thể hiện ra bên ngoài thì nhiều người cũng tự có câu trả lời cho mình.

Vấn đề là vì sao các sao Việt dám đương đầu với dư luận (nếu có) để công khai sự thật "mình là người đồng tính", "tôi đang yêu người đồng giới" hoặc "tôi muốn kết hôn với người cùng giới"? Họ sẽ được gì và mất gì khi làm điều này? Hẳn nhiên, khi quyết định làm việc này, nhiều sao Việt cũng đã có một quá trình chuẩn bị tinh thần và cũng như chọn cách thông báo ít gây sốc nhất.

Vũ Cát Tường nhận được nhiều sự đồng cảm sau khi công khai giới tính thật của mình.

Chẳng hạn, Vũ Cát Tường đã khéo léo lồng ghép việc công khai giới tính của mình vào một clip giới thiệu về căn hộ mới tậu, gu thời trang rồi nối vào chuyện của mình. Thanh Hà và Phương Uyên cũng đi từ bóng gió xa gần chuyện yêu nhau trên mạng xã hội rồi mới tiến đến chuyện gửi thiệp đám cưới đến bạn bè.

Câu chuyện của "giọng ca nhí" Thiện Nhân có vẻ khác hơn khi công khai mọi chuyện trên sóng livestream vì hoàn cảnh bắt buộc phải lên tiếng. Tuy nhiên, việc công khai thừa nhận và kể câu chuyện từng dắt người yêu (là nữ) về nhà xin gia đình cho làm đám cưới (mà chưa được đồng ý) cũng cho thấy họ đã không còn muốn giấu giếm chuyện này.

Vũ Cát Tường tâm sự rằng: "Câu chuyện Tường là ai, yêu trai hay yêu gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm".

Thanh Hà cũng gửi thông điệp xa xôi rằng: "Tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa". Nghĩa là việc dám sống cho chính mình và mưu cầu một hạnh phúc mà mình đáng được hưởng đang trở nên "thoáng" hơn.

Dám đánh đổi để được sống thật, được mưu cầu hạnh phúc?

Trao đổi với Dân Việt, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, chuyện các sao Việt đồng loạt công khai giới tính thật và chuyện tình yêu đồng giới cho thấy pháp luật về sự bình đẳng giới ngày càng tiệm cận với giá trị nhân bản. Đồng thời cũng khẳng định xã hội ngày nay đã đạt đến mức cao về nhận thức văn minh khi mà sự kỳ thị giới tính, đặc biệt là sự kỳ thị đối với người đồng tính có xu hướng giảm đi rất nhiều. Mặt khác, việc công khai giới tính thật của sao Việt cho thấy khát vọng tự do là chính mình của họ không chịu ảnh hưởng bởi rào cản xã hội. Đó cũng là yếu tố tiến bộ cần thiết trong thế giới hiện đại.

Thiện Nhân kể trên sóng livestream rằng, cô và người yêu đang sống chung với nhau. Ảnh chụp màn hình.

Ông Ngô Hương Giang cho rằng: "Có thể lúc đầu, việc công khai giới tính thật của người nghệ sĩ sẽ không tránh khỏi "sự bất ngờ" và chưa dễ dàng được chấp nhận ngay từ phía khán giả. Nhưng sau một thời gian, với nỗ lực đóng góp cho nghệ thuật và xã hội thì dù họ thuộc giới tính nào, khán giả vẫn trân trọng, yêu mến.

Có thể ví như trường hợp Hương Giang Idol hay Link Lee. Có một điểm mà chúng ta cần khẳng định là trong văn hóa ứng xử của người Việt Nam, bên cạnh yếu tố "truyền thống" thì sự hòa hợp, bao dung, nhân bản vẫn luôn được xem là nền tảng hình thành nên tính cách của người Việt".

Nhà văn Di Li cũng bày tỏ với Dân Việt rằng, nhu cầu được sống thật với chính mình và được mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu tự thân của mỗi người, không bất kể là nghệ sĩ hay thường dân. Việc phải giấu giếm con người thật của mình vì lí do nào đó đôi khi lại thành một áp lực lớn, với nghệ sĩ thì áp lực đó lại càng lớn hơn.

"Một số sao Việt công khai giới tính thật hoặc tình yêu đồng giới như gần đây cho thấy họ đã dám đánh đổi để có được hạnh phúc, để được sống với chính mình. Vấn đề là nhiều sao Việt sau khi "come out" thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, công việc thăng hoa hơn và có nhiều cảm hứng sáng tạo nghệ thuật hơn. Có lẽ vì nhìn thấy điều đó nên fan của họ hoặc công chúng nói chung đã không có phản ứng thái quá nào. Tuy nhiên, các sao Việt cũng cần nên chia sẻ rõ hơn lí do thật sự của mình khi "come out" để các fan hâm mộ hiểu và không bắt chước mình bởi rào cản áp lực của mỗi người là khác nhau", nhà văn Di Li nói thêm.