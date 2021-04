Sao Việt đổ tiền tỷ làm MV drama: Liệu có phải con dao hai lưỡi?

Trào lưu MV drama được đầu tư tiền tỷ

Ngày 24/03, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gây xôn xao làng nhạc khi ra mắt MV "Nước chảy hoa trôi" dài 12 phút 34 giây với nội dung xoay quanh mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Vu Linh đế (Denis Đặng), phi tần Lam Ngọc (Phương Giang) và chàng thị vệ Hắc Thiên (Thế Thịnh).

Theo công bố của Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng, MV này có chi phí sản xuất lên tới 10 tỷ đồng với sự đầu tư cho lớn cho bối cảnh, trang phục. Đây cũng MV drama tiếp theo của bộ đôi này sau các tác phẩm trước đó là "Màu nước mắt", "Tự tâm"…

MV "Nước chảy hoa trôi" của Nguyễn Trần Trung Quân.

Ngoài Nguyễn Trần Trung Quân, nhiều sao Việt cũng đổ xô dồn tiền làm MV drama nhằm dễ dàng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nữ ca sĩ Hương Giang từng thống lĩnh Top trending trên Youtube với loạt MV tình tay ba mang chủ đề "Anh đang ở đâu đấy anh". Theo tiết lộ, những MV này đều có chi phí đầu tư lên tới tiền tỷ với sự quy tụ của một số gương mặt đình đám trong làng giải trí Thái Lan. Độ dài của các MV lên tới 10 – 12 phút.

Những gương mặt hot hàng đầu làng giải trí cũng không thể nằm ngoài xu hướng này. Nếu như Chi Pu cho ra mắt "Anh ơi ở lại"; "Cung đàn vỡ đôi… thì Hòa Minzy cũng không kém cạnh với "Rời bỏ"; "Chấp nhận"; "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (2020). Sơn Tùng M-TP, người được coi là ngôi sao trẻ đình đám nhất thời điểm hiện tại cũng gia nhập "cuộc chiến" với sản phẩm gần đây nhất mang tên "Chúng ta của hiện tại"…

Sơn Tùng M-TP trong MV "Chúng ta của hiện tại".

Không khó hiểu khi hàng loạt nghệ sĩ bắt tay vào làm MV drama. Ở thời đại mà tốc độ phát triển của ngành giải trí vô cùng mạnh mẽ, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khi nhu cầu của khán giả ngày càng nâng cao, việc một MV chỉn chu, chất lượng chính là điều vô cùng cần thiết khi muốn khẳng định tên tuổi và vị trí trong làng nhạc.

Sự phát triển mạnh mẽ của Youtube cùng các vlogger, nhà làm phim ngắn đã khiến các trang nghe nhạc đơn thuần dần trở nên thất thế. Một bộ phận không nhỏ khán giả cảm thấy thỏa mãn khi được xem một sản phẩm mang tính "all in one" (tất cả trong một - PV), khi mà chỉ sau một cú click, họ đã vừa có thể nghe ca khúc mới, vừa xem một bộ phim ngắn kịch tính, giật gân. Việc những ngôi sao họ yêu thích tham gia diễn xuất, hóa thân vào nhân vật cũng phần nào khiến MV thêm phần "ăn khách".

Cuộc đua Top trending và những mặt trái của xu hướng làm MV drama

Khi làng giải trí Việt đang có phần "loạn" bởi những chiêu trò của nghệ sĩ mỗi khi ra sản phẩm mới thì sự xuất hiện của MV drama có thể coi là một giải pháp văn minh để thu hút sự chú ý của khán giả dành cho ca khúc vừa ra đời. Tạo được tình tiết giật gân, gây tranh cãi, đánh vào tâm lý và cảm xúc của khán giả Việt... đó là điểm mạnh không thể phủ nhận được của các MV này.

Chi Pu trong MV "Cung đàn vỡ đôi".

Cũng bởi vậy, không có gì bất ngờ khi các MV drama liên tục dẫn đầu cuộc đua Top trending trên ứng dụng Youtube, nhiều phân cảnh trong đó được người hâm mộ truyền tay nhau, trở thành slogan trên mạng xã hội...Không ít gương mặt nhờ xuất hiện trong MV mà trở nên nổi tiếng rộng rãi và có lượng người hâm mộ đông đảo như Dennis Đặng, Karen Nguyễn...

Thế nhưng, sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua Top trending khiến nội dung các MV drama đặt ra nhiều dấu hỏi.

Đó là việc lạm dụng các yếu tố bạo lực, giới tính, chuyện tình tay ba với nhiều thù hằn để thu hút khán giả trẻ (có thể kể tới "Anh đang ở đâu đấy anh" (Hương Giang), "Màu nước mắt" (Nguyễn Trần Trung Quân). Nhiều MV kết thúc bởi những thông điệp không rõ ràng, thậm chí tiêu cực, dễ gây ảnh hưởng tới tâm lý người xem.

Việc tập trung vào xây dựng một MV ca nhạc có nội dung và hình thức đặc sắc đôi khi cũng khiến chất lượng âm nhạc bị lu mờ. Đơn cử như trong MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu, với nội dung là câu chuyện yêu tay ba rối rắm của các nhân vật Ba Trà (Chi Pu) - Hai Tân (Quang Sự) và Thu Hà (Ngọc Trinh). Phần hát của nữ ca sĩ bị chê mờ nhạt, thậm chí có nhiều khán giả còn bình luận rằng giọng ca của cô khi vào đoạn điệp khúc "hắt hiu như đời chị Dậu".

Ca khúc "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng M-TP cũng bị chê thiếu ấn tượng so với các tác phẩm trước đó của anh. Trong khi đó, khi bị chất vất về việc chất lượng ca khúc giảm sút, nữ ca sĩ Hương Giang từng thẳng thắn chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Mọi người mong chờ gì việc nghe nhạc ở một MV drama dài 12 phút?".

Rõ ràng, không thể phủ nhận những nỗ lực của các nghệ sĩ trẻ khi đầu tư vào MV drama để tiếp cận công chúng. Nhưng xét cho cùng, MV vẫn là sản phẩm được sinh ra để quảng bá một sản phẩm âm nhạc. Chất lượng của ca khúc sẽ là thứ giữ người nghệ sĩ ở lại với công chúng lâu dài, thay vì những thành tích ngắn ngủi và dễ dàng bị thay thế trên Top trending.