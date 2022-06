Ngô Thanh Vân - Diễn viên Việt Nam hiếm hoi được vinh dự xuất hiện trong nhiều bom tấn của Hollywood

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim The Old Guard. Ảnh: Netflix

Đứng đầu danh sách chắc chắn là Ngô Thanh Vân – ngôi sao được mệnh danh là "đả nữ" của điện ảnh Việt. Bắt đầu sự nghiệp như một ca sĩ nhưng từ khi lấn sân sang điện ảnh, thành công liên tục đến với Ngô Thanh Vân và gần như chưa từng có ai phủ nhận những đóng góp của cô cho điện ảnh Việt...

Ngô Thanh Vân cũng chính là một trong những diễn viên Việt Nam hiếm hoi được vinh dự xuất hiện trong nhiều bom tấn của Hollywood như: Star Wars: The Last Jedi, Bright, Ngọa hổ tàng long 2… với thời lượng xuất hiện tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả trong nước lẫn quốc tế. Khi đóng chung với Wil Smith trong Bright (2017), Ngô Thanh Vân đã thực sự khiến khán giả Việt trầm trồ. Bright là phim giả tưởng với ngân sách 90 triệu USD.

Mới đây, nàng "đả nữ" tiếp tục xuất hiện trong The Princess - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt, do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và nền tảng trực tuyến Hulu của Disney phát hành. The Princess là dự án quốc tế thứ hai của Ngô Thanh Vân trong năm nay. Đả nữ sẽ sớm trở lại với vai chiến binh bất tử Quỳnh trong phần hậu truyện The Old Guard do Netflix sản xuất.

Dustin Nguyễn khẳng định qua nhiều bộ phim Hollywood chất lượng

Dustin Nguyenn làm diễn viên kiêm đạo diễn phim Warrior. Nguồn: NSX

Dustin Nguyễn không còn xa lạ gì với khán Việt, khi anh là một trong những đạo diễn, diễn viên Việt kiều không chỉ thành công ở quê hương qua những bộ phim đình đám như Dòng máu anh hùng, Để mai tính, Lửa Phật, mà còn tại nơi xứ người, cái tên Dustin Nguyễn cũng đã được khẳng định qua nhiều bộ phim chất lượng.

Trước khi về Việt Nam, Dustin Nguyễn góp mặt cho nhiều phim đình đám Hollywood như: 21 Jump Street, Charlie's Angel. Anh từng có cơ hội sánh vai với minh tinh Cate Blanchett trong phim điện ảnh Little Fish.

Gần đây Dustin Nguyễn có dịp xuất hiện trong Warrior - tác phẩm do Justin Lin - nhà làm phim đứng sau thương hiệu Fast and Furious sản xuất. Bên cạnh việc tham gia diễn xuất, Dustin Nguyễn còn từng đảm nhiệm vai trò đạo diễn trong tập 6 của mùa 2 và nhận được nhiều lời khen ngợi. Thông tin Dustin trở thành một trong những đạo diễn gốc Việt hiếm hoi hai lần cầm trịch phim Hollywood khi tiếp tục làm mùa 3 phim Warrior khiến nhiều khán giả nước nhà vui mừng.

Trong mùa đầu tiên của Warrior ra mắt năm 2019, nam diễn viên Việt kiều thủ vai Zing - nhân vật phản diện có võ nghệ cao cường. Sau cái chết của ông trùm băng Fung Hai Tong, Zing trở thành tuyến phản diện chính. Khi mùa hai được bấm máy, Dustin đã có ý định về Việt Nam thực hiện các dự án phim Việt, song anh kẹt lại ở Mỹ vì đại dịch Covid-19. Justin Lin biết Dustin có đam mê đạo diễn, đã có dịp xem qua vài phim của anh ở Việt Nam như Lửa Phật hay 789 Mười, nên đã tin tưởng giao anh đạo diễn tập 6 của mùa 2 Warrior.

Lý Nhã Kỳ sự xuất hiện trong phim Hollywood gây ... hụt hẫng

Lý Nhã Kỳ từng gây tranh cãi khi xuất hiện "chớp nhoáng" trong phim Hollywood. Ảnh: ANTĐ

Năm 2010, giới truyền thông cũng như khán giả yêu điện ảnh xôn xao trước thông tin Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương được mời đóng phim Shanghai (Thượng Hải) có sự tham gia của Củng Lợi và Châu Nhuận Phát.

Trở về nước sau khi tham gia bộ phim, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tổ chức buổi họp báo để chia sẻ về vai diễn khó trong phim Mỹ. Tại buổi họp báo, Lý Nhã Kỳ nói cô rất hồi hộp và chuẩn bị chu đáo cho vai "đòi hỏi diễn xuất từ hành động đến ánh mắt". Ngoài chuẩn bị khả năng diễn xuất, ngoại ngữ; "kiều nữ" này đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Cũng vì tham gia bộ phim Shanghai mà người đẹp bị chấn thương mắt do mảnh pháo bay vào, cô cũng phải điều trị tâm lý vì tiếng nổ quá lớn…

Đến khi Shanghai ra mắt, khán giả Việt không khỏi… hụt hẫng và thất vọng vì vai diễn "siêu phụ" của sao Việt. Trong phim, Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật. Hai người đẹp Việt chỉ xuất hiện… vài giây ngắn ngủi, không lời thoại, cũng không có cảnh hành động nào.

Hồng Châu được giới phê bình phim đánh giá cao

Downsizing (2017) với diễn xuất của Hồng Châu được coi là ứng viên giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc Oscar 90. Nguồn: Movieclips

Hồng Châu sinh ra ở Thái Lan nhưng lớn lên và học tập ở Mỹ, cô tốt nghiệp trường Toán, Khoa học và Nghệ thuật Lousiana ở Natchitoches. Học xong, cô theo học ngành điện ảnh tại Đại học Boston.

Hành trình đến với điện ảnh bắt đầu từ đó. Hồng Châu định chỉ làm công việc hậu trường nhưng cô cho biết đã đắm chìm trong diễn xuất. Cô thường xuất hiện trong các bộ phim sinh viên của bạn bè cùng lớp và nhận ra rằng mình diễn cũng khá tốt. Sự nghiệp diễn viên của cô chỉ quanh quẩn trong nhưng vai nhỏ, ví dụ như trong loạt phim truyền hình, How I Met Your Mother và NCIS.

Hồng Châu từng đóng phim cùng Matt Damon. Ảnh: TN

Cột mốc đáng nhớ nhất vời Hồng Châu chính là bộ phim Downsizing (2017) mà Hồng Châu có dịp sánh vao cùng siêu sao Matt Damon. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Hồng Châu được giới phê bình đánh giá cao, đem lại cho cô một số giải thưởng danh giá, thậm chí còn được coi là ứng viên tiềm năng cho giải Oscar hạng mục

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90, nhưng cuối cùng lại không có trong danh sách. Cây bút Andrea Mandell của tờ USA Today hậm hực thay cho cô khi viết: "Hồng Châu đã bị đánh cắp... một đề cử mà lý do chỉ vì cô ấy là người tị nạn Việt Nam, là dân châu Á nhập cư cùng vốn tiếng Anh nặng ngữ điệu tiếng Việt".