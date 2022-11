Sắp khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Chương Mỹ, UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La- Xuân Mai).



Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Chương Mỹ.

Cụ thể, theo văn bản số 3980 ngày 28/11 của UBND TP Hà Nội, Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La – Xuân Mai) sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 3/12, địa điểm tại khu vực Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Dự kiến buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức lễ khởi công, tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong vùng dự án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị Vĩnh Yên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gọn triệt để rác thải sinh hoạt trên toàn bộ tuyến Quốc lộ 6 đoạn đi qua huyện Chương Mỹ. Tổ chức cắt tỉa cây xanh tại khu vực thị trấn Chúc Sơn, đoạn 2,3km.

Công an huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phương án phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Công an thành phố tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Chương Mỹ, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ khởi công.

Đội Thanh tra giao thông huyện có nhiệm vụ phối hợp với Công an huyện, Công an thành phố tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện và khu vực tổ chức lễ khởi công.

Công ty Điện lực Chương Mỹ đảm bảo cung cấp nguồn điện thông suốt trong thời gian tổ chức lễ khởi công. Phân công lực lượng chuyên môn trực tại khu vực tổ chức lễ khởi công để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trung tâm Y tế huyện bố trí xe cứu thương và phân công y bác sỹ làm nhiệm vụ tại khu vực diễn ra lễ khởi công…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án cải ạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đối với huyện. Dự án được khởi công đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ và nhân dân huyện trong suốt bao nhiêu năm qua.

Vì thế, đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai làm tốt các nhiệm vụ để chuẩn bị tốt cho lễ khởi công dự án.

Đặc biệt chú ý làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuyên truyền để cán bộ, nhân dân trong huyện được biết về sự kiện quan trọng này.