Lý do trả hồ sơ vì xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong 2 tuần diễn ra phiên xét xử, HĐXX TAND tỉnh An Giang xét hỏi nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi "Buôn lậu" hoặc chỉ là trung gian.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. Ảnh: PV

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cho rằng, bản thân không phải là chủ mưu mà chỉ có vai trò giúp sức để "đàn em" vận chuyển tiền vàng "kiếm thêm".

Các bị cáo là "đàn em" của bà trùm Mười Tường khai rằng, tham gia vận chuyển nhưng không biết để làm gì, chỉ biết làm theo "chỉ đạo".

Theo cáo trạng của VKS cáo buộc Mười Tường là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tại tòa. Ảnh: PV

Cụ thể, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia cặp vào bờ đường Tuy Biên (phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc).

Sau đó, có 4 người đi bộ đến lấy ba bọc nylon bên trong có chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.

Kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy, một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Phiên xét xử vụ án buôn lậu gần 51kg vàng qua biên giới. Ảnh: PV

Các đầu nậu bên Campuchia thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD. Sau đó, Hạnh chỉ đạo các "đàn em" thực hiện nhận vàng và vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.