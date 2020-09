Sau 3 tội danh, tiếp tục điều tra mở rộng với người bố bạo hành dã man con gái 6 tuổi

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về quá trình đột kích, bắt giữ đối tượng Hành hạ con, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lời khai của Đặng Trung Kiên tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, sau thời gian tập trung lực lượng quyết liệt truy tìm, rạng sáng 9/9, tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn; phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã đột kích, bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) về hành vi Hành hạ con, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 5/9, tại khu phố Tân Lập (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công bé gái Vũ Đặng N.A. (6 tuổi) bị bố đẻ là Đặng Trung Kiên bạo hành với nhiều thương tích trên người; thu giữ tại nhà và trên xe ôtô của Kiên: 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 kiếm, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.015g ma túy tổng hợp .

Đặng Trung Kiên là đối tượng có nhiều tiền án và có quan hệ phức tạp với các đối tượng hoạt động về ma túy. Sau khi chạy trốn khỏi khu phố Tân Lập, Kiên đã lẩn trốn tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng.

Tiến hành khám xét ngôi nhà trên, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại, sim và tang vật liên quan đến việc chạy trốn của Kiên. Đồng thời tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, lực lượng Công an thu giữ một xe môtô hiệu Exciter màu xanh, biển kiểm soát 29E2-473.16 là phương tiện Kiên sử dụng trong quá trình chạy trốn.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Kiên, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, khắc phục mọi khó khăn của lực lượng công an, qua đó tạo được lòng tin của nhân dân với lực lượng công an.

Đối tượng Đặng Trung Kiên bị khởi tố 3 tội danh

Hiện, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trung Kiên về hành vi Hành hạ con, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an Thị xã Từ Sơn cũng đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thị Nương (SN 1984, ở thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là bạn gái Kiên về tội Chống người thi hành công vụ (theo Điều 330 Bộ luật Hình sự).