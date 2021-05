Sau canh chua, Hà Đức Chinh được bạn gái tặng "cherry tình yêu"

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên ngay từ lúc hội quân, ĐT Việt Nam đã thực hiện lệnh cấm trại suốt 2 tuần qua. Các cầu thủ đều tuân thủ nghiêm chỉnh và cháp hành đúng mọi quy định trong thời gian này.



Cũng vì vmà, dù bạn gái đang ở Hà Nội, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng không thể hẹn hò. Biết được điều này, cô bạn gái xinh đẹp Mai Hà Trang đã đem đến điều bất ngờ dành tặng bạn trai.

Cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đã được bạn gái gửi tặng một hộp cherry để bổ sung vitamin. Cô nàng 9X quê Bắc Giang vẽ gương mặt của bạn trai dán bên ngoài hộp quà kèm theo lời nhắn ngọt ngào: "Miss you so much! My hubby (Nhớ anh rất nhiều! Chồng của em).

Đáp lại, Đức Chinh trêu bạn gái: "Học mỹ thuật mà vẽ xấu quá".

Bộ đôi Đức Chinh và Mai Hà Trang hẹn hò từ tháng 11/2018. Bạn gái tiền đạo người Phú Thọ sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, Hà Trang có rất đảm đang, khéo chiều bạn trai.

Trước đó, cô thậm chí còn nấu canh chua rồi gửi tới khách sạn đội tuyển để Đức Chinh ăn bổ sung. Cầu thủ sinh năm 1997 hiện đang cùng tuyển Việt Nam đang tập trung hết mình chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập luyện ở Hà Nội đến hết ngày 25/5 sau đó sẽ bay sang UAE vào tối 26/5. Trước khi lên đường, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ gút danh sách từ 37 (chưa tính thủ môn Văn Lâm) xuống còn 28 cầu thủ.

Hà Đức Chinh là một trong 5 tiền đạo được HLV Park triệu tập trong đợt tập trung lần này bên cạnh Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn và Anh Đức. Ở V.League mùa này, Đức Chinh mới có 2 bàn cho Đà Nẵng. Đây là con số khá khiêm tốn so với những tiền đạo còn lại danh sách ĐT Việt Nam.