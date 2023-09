Học phí Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM tăng mạnh

Theo thông báo về mức tạm thu học phí năm học 2023-2024 vừa được Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố, học phí năm nay của trường tăng khá cao.

Trong đó, ở chương trình đại trà bậc đại học hệ chính quy, áp dụng cho sinh viên khóa 2022 trở về trước, có mức thu từ 11.750.000 đồng đến 14.250.000 đồng/học kỳ. Nếu tính ra tín chỉ, mỗi tín chỉ dao động từ 693.000 đến 827.000 đồng. Nếu tính theo năm học, năm nay trường sẽ thu học phí từ 23,5-28,5 triệu đồng/năm tùy khối ngành

Ở năm học trước, mức học phí khóa này của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM tối đa 19,5 triệu đồng. Như vậy, mức thu này tăng từ 4 - 9 triệu đồng/năm, tùy ngành.

Đối với sinh viên khóa 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM áp dụng 3 mức thu, gồm 13 triệu, 14,5 triệu và 16,250 triệu đồng/học kỳ. Tính ra tín chỉ, sinh viên khóa 2023 sẽ phải đóng từ 773.000-944.000 đồng/tín chỉ. Học phí theo năm học có mức 26, 29 và 32,5 triệu đồng/sinh viên, tùy khối ngành.

Học phí cụ thể chương trình đại trà như sau:

Mức tạm thu học phí cụ thể chương trình đại trà Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh chụp văn bản

Đối với hệ chính quy chương trình chất lượng cao, sinh viên từ khóa 2022 trở về trước được cam kết không thay đổi học phí trong toàn khóa học. Mức học phí dao động từ 14-17,5 triệu đồng/học kỳ tùy chương trình, khối ngành và khóa tuyển sinh.

Tính theo năm học, mức học phí chương trình chất lượng cao dao động từ 28-35 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình chất lượng cao như sau:

Tuy nhiên, đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2023, nhà trường không cam kết về học phí. Học phí của sinh viên khóa này sẽ không có "quyền lợi" được cam kết giữ ổn định trong toàn khóa học như các khóa trước đây.

Mức học phí chương trình chất lượng cao khóa 2023 dao động từ 20,8 đến 26,1 triệu đồng/học kỳ, tương đương 41,6-52,2 triệu đồng/năm học.

Cụ thể:

Bên cạnh đó, trường còn điều chỉnh học phí học lại, học cải thiện, học kéo dài, học ngoài chương trình, học chương trình thứ 2 bằng, với mức học phí học lần đầu. Việc điều chỉnh này áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa học.

Tuy nhiên, học phí học trực tuyến và học phí học tiếng Anh có sự khác biệt giữa các năm học. Với các khóa từ năm 2022 trở về trước, các lớp học trực tuyến giảm 10% học phí, các trường hợp quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ giảm 50% học phí.

Riêng khóa 2023, trường không thu thêm học phí học lần đầu các học phần ngoài chương trình chính, như giáo dục thể chất, giáo dục-quốc phòng-an ninh, nhưng trường không giảm học phí các lớp học trực tuyến.

Đặc biệt, trường không miễn giảm học phí các trường hợp quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Với quy định này, sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi chuẩn đầu ra, không tham gia học phần ngoại ngữ do trường tổ chức, vẫn phải nộp học phí.

Lãnh đạo Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đối thoại với sinh viên về học phí chiều 16/9. Ảnh: SVCC

Trước đó, nhiều sinh viên Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phản ánh việc học phí năm học 2023-2024 của trường tăng mạnh, không giữ đúng cam kết tăng không quá 10%/năm đối với các khóa năm 2022 trở về trước.

Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên khó khăn và trao đổi thông tin học phí năm học 2023-2024. Tại buổi làm việc này, đại diện nhà trường lý giải việc tăng học phí trong năm học 2023-2024 dựa trên Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí.

Theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, lộ trình tăng học phí có hiệu lực từ năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP yêu cầu giữ ổn định học phí so với năm học 2021-2022. Do đó, trong 3 năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, nhà trường không tăng học phí.

Vì Nghị quyết 165/NQ-CP chỉ áp dụng cho năm học 2022-2023, nếu năm 2023 không có quy định khác thì mức học phí năm học 2023 - 2024 sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, theo đó sẽ tăng cao so với mức học phí năm học 2022 - 2023.

Dù vậy, mức học phí thông báo cho sinh viên vẫn là mức tạm thu. Bởi lẽ nhà trường vẫn chờ hướng dẫn chính thức về học phí năm học mới của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo để điều chỉnh theo.