Mới đây, theo Xsport đưa tin, sau Kwon Sang Woo và Lee Byung Hun, Kim Tae Hee là ngôi sao hạng A tiếp theo bị Cục thuế Quốc gia tiến hành điều tra thuế bất thường. Công ty quản lý Lua Entertainment của nữ diễn viên cũng nằm trong diện kiểm tra.

Theo On, công ty này đã có những chia sẻ về vụ việc: "Trong vài năm qua, nữ diễn viên Kim Tae Hee luôn trung thực trong các vấn đề về thuế. Cô ấy nộp tiền đúng theo luật của cơ quan thuế. Khi còn trực thuộc công ty quản lý cũ, Kim Tae Hee ký một hợp đồng quảng cáo. Tất nhiên, cát-xê từ hợp đồng đó được gửi cho công ty quản lý nói trên. Tuy nhiên, sau đó, Kim Tae Hee hết hạn hợp đồng với công ty và không tái ký. Kể từ đó, số tiền quảng cáo được gửi cho Kim Tae Hee với tư cách cá nhân. Quá trình này xảy ra sai sót và chúng tôi đã trả thêm phần thuế phải nộp”.

Bà xã của Bi Rain, Kim Tae Hee bị điều tra vì tình nghi trốn thuế.

Sau Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee bị điều tra vì trốn thuế. (Ảnh: IT).

Kim Tae Hee là diễn viên, người mẫu và nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc. Cô sinh ngày 29/3/1980 tại Busan, Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, Kim Tae Hee bắt đầu sự nghiệp của mình làm người mẫu cho các tạp chí thời trang và các thương hiệu lớn như LG và Samsung. Cô cũng đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình, trở thành một trong những nữ hoàng quảng cáo nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.

Với ngoại hình xinh đẹp, tài năng diễn xuất và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, Kim Tae Hee đã thu hút sự chú ý của những nhà sản xuất phim và được mời đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là "Stairway to Heaven" vào năm 2003. Từ đó, cô đã tham gia đóng nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh nổi tiếng như "Iris", "My Princess", "Yong Pal" và "Hi Bye, Mama!".

Kim Tae Hee đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử trong sự nghiệp của mình, bao gồm giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 47. Ngoài diễn xuất và người mẫu, cô còn là một đại sứ của các thương hiệu lớn như LG, Toyota và J.Estina.

Năm 2017, Kim Tae Hee kết hôn với diễn viên Bi Rain và có hai con trai. Cô vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí và được yêu mến bởi khán giả của Hàn Quốc và quốc tế.

Kwon Sang Woo và Lee Byung Hun bị phạt vì trốn thuế. (Ảnh: IT).

Trước đó, Kwon Sang Woo đã bị phạt hơn 1 tỷ won (khoảng hơn 750.000 USD) sau khi Cục thuế Quốc gia tiến hành điều tra. Theo truyền thông, ngay sau khi bị phạt, Kwon Sang Woo đã phải bán 5 chiếc siêu xe mà anh mua trước đó.

Soo Company - công ty chủ quản của Kwon Sang Woo khẳng định, nam diễn viên không trốn thuế. Đơn vị này giải thích: "Chúng tôi đã giải thích về thời điểm phân bổ lãi lỗ sau khi được cơ quan điều tra yêu cầu. Có một vài khác biệt trong thời gian phân bổ nên xảy ra khác biệt trong báo cáo. Chúng tôi không trốn thuế".

Kwon Sang Woo sinh ngày 5/8/1976 tại Daejeon, Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2001 khi anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Delicious Proposal". Với ngoại hình đẹp trai và tài năng diễn xuất, anh nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.

Anh đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình và phim điện ảnh nổi tiếng như: "Stairway to Heaven", "Sad Sonata", "My Tutor Friend", "Love So Divine" và "The Accidental Detective". Kwon Sang Woo đã giành được nhiều giải thưởng và đề cử, bao gồm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 44.

Ngoài diễn xuất, Kwon Sang Woo còn là một người mẫu và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Calvin Klein, LG, Pepsi và Yamaha.

Năm 2008, Kwon Sang Woo kết hôn với diễn viên Son Tae Young và họ có hai con trai. Anh tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí và được yêu mến bởi khán giả của Hàn Quốc và quốc tế.