Như Dân Việt thông tin, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, bằng hình thức: Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang (trái) và đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang sẽ bị kỷ luật về hành chính sau kỷ luật Đảng. Ảnh Đ.X

Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên một lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, đối với nguyên cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng thì bên chính quyền họ sẽ bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Trước đó đã có nhiều trường hợp bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng và chức vụ bên chính quyền họ từng đảm nhiệm đã bị xóa tư cách. Gần đây nhất là trường hợp của ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Quang bị Ban Bí thư cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, sau đó bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp nữa là ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương, ông này bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó Thủ tướng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Liêm.

Trở lại với trường hợp Thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ, chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm nên thẩm quyền thi hành kỷ luật là Bộ trưởng Bộ Công an; còn chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nên thẩm quyền thi hành kỷ luật là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến sai phạm tại tỉnh An Giang, ngoài Thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ vừa bị Ban Bí thư kỷ luật, trước đó Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và nhiều cán bộ liên quan.

Các tổ chức Đảng bị kỷ luật gồm: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2019-2020, 2020-2025; Chi ủy Văn phòng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2019; Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.