Sau vụ lùm xùm bữa ăn Trường Trần Thị Bưởi: Phụ huynh có được kiểm tra bữa ăn bán trú?

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Trần Thị Bưởi.

Liên quan đến các sự cố về chất lượng bữa ăn bán trú buổi trưa của học sinh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9), ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Sở và Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã ký kết Kế hoạch liên tịch về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2020-2022.



Theo ông Lê Hoài Nam, các trường cần phối hợp với các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố để cung cấp thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, đủ chất dinh dưỡng cho học sinh.

Nhất là đối với các trường có tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh, phối hợp với phụ huynh thống nhất kế hoạch giám sát, kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn, chất lượng bữa ăn của học sinh, làm sao đảm bảo đủ dinh dưỡng tốt nhất cho các em.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng GDĐT quận 9, không phải khi có sự cố xảy ra tại trường học trên địa bàn, ngành giáo dục quận mới quán triệt về công tác tổ chức bán trú, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú. Ngay từ đầu năm học, phòng đã có các văn bản hướng dẫn các trường về tổ chức bữa ăn bán trú: từ thành lập ban tiếp phẩm, ban kiểm tra chất lượng bữa ăn, xây dựng quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú. Phòng cũng yêu cầu các trường tăng cường cho phụ huynh cùng tham gia vào công tác giám sát, tổ chức bữa ăn bán trú.

"Các trường cần tăng cường tương tác với phụ huynh học sinh hơn nữa để cung cấp thông tin, hình ảnh về bữa ăn của học sinh tại trường, từ khâu tiếp phẩm, thực đơn đến suất ăn của học sinh. Khi thông tin được minh bạch, phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và phụ huynh thì những sự cố đáng tiếc như tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi sẽ không xảy ra", bà Hiền nhận định.

Theo kế hoạch liên tịch đã ký kết với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các bếp ăn tập thể, căng-tin trong trường học thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định; 100% bếp ăn tập thể thuê nấu, căng-tin trong trường học được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; 100% bếp ăn tập thể, căng-tin trong trường học chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm theo 3 cấp.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT cũng yêu cầu tất cả các trường kiểm soát, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, căng- tin trong trường học đảm bảo an toàn theo quy định; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thông qua hóa đơn, chứng từ của các cơ sở sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm. Mặt khác, nguồn thực phẩm được chế biến trong trường học phải đạt một trong các chuẩn: VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO22000, "Chuỗi thực phẩm an toàn", Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận quốc tế khác về an toàn thực phẩm.

Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học được thực hiện với nhiều hình thức như: tự kiểm tra; thành lập các đoàn kiểm tra quận, huyện, liên ngành; đoàn kiểm tra của Sở GDĐT; đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố…

Cùng với các đợt kiểm tra cao điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố sẽ kiểm tra đột xuất nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm liên quan.

Theo Sở GDĐT, hiện ngành giáo dục thành phố đang triển khai hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học và duy trì chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hằng năm và báo cáo đột xuất tình hình vận hành theo 3 cấp, gồm cấp trường, cấp phòng, cấp sở... Cùng với đó, các trường tăng cường truyền thông đến phụ huynh, học sinh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.